Хурма – это популярный фрукт, сезон которого наступает в середине осени и продолжается почти до завершения зимы. Она содержит большое количество витаминов и полезных элементов, которые так необходимы человеческому организму в холодный сезон.

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Есть хурмы и свои недостатки. Часто приобретя и попробовав фрукт можно почувствовать незаурядную терпкость. Иногда она бывает столь сильной, что фрукт есть становится невозможно. Поэтому очень важно знать лайфхак, благодаря которому можно лишить хурму терпкости. О нем рассказывает FoodOboz.

Первое, что нужно сделать с терпкой хурмой – заморозить. Положив ее в морозильную камеру на несколько часов, можно сделать плод более мягким, а соответственно более сладким.

Есть еще один способ, благодаря которому степень терпкости можно существенно снизить. Он состоит в погружении плодов в холодную воду. Оставив там плод на один час, он избавится от львиной судьбы своей терпкости.

Следует помнить, что хурма – это полезный и питательный фрукт, от потребления которого не стоит отказываться даже если вам случился именно тот, что насыщен терпкостью. Помимо указанных выше способов, хурму можно оставить при комнатной температуре на несколько дней.

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