Булгур – одна из самых любимых круп во многих кухнях мира. Его ценят за приятный ореховый аромат, нежную текстуру и универсальность в сочетании с мясом, овощами или даже в салатах. Но неправильное приготовление легко может испортить результат и превратить блюдо в липкую массу или, наоборот, оставить зерна твердыми. Чтобы этого избежать, стоит знать распространенные ошибки, которые делают даже опытные кулинары.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не получается приготовить вкусный булгур

Неправильные пропорции воды

Булгур всегда варится в соотношении 1:2 (одна часть крупы к двум частям воды или бульона). Если воды больше, он разваривается и становится кашеобразным. Если меньше — остается твердым и недоваренным.

Слишком долгая варка

Средний булгур достаточно варить 15-20 минут, а грубый – около 25 минут. Если держать его на плите дольше, зерна слипаются и теряют характерную рассыпчатость.

Игнорирование обжаривания

Обжарка в сливочном или оливковом масле перед варкой раскрывает ореховый аромат крупы. Если пропустить этот шаг, вкус блюда будет более пресным и "пустым".

Отсутствие специй

Булгур хорошо впитывает ароматы, поэтому даже минимум соли, перца или щепотка куркумы делают его более выразительным. Если готовить без приправ, блюдо получается пресным.

Недостаточное время настаивания

После варки булгур должен постоять под крышкой хотя бы 10 минут. Это позволяет крупе "дозреть" и стать однородно мягкой. Если этот этап пропустить, часть зерен может остаться слишком твердой.

