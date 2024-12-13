На любой праздничный стол принято подавать не только основные блюда, но вкусные гарниры к ним. Одним из самых популярных продуктов для гарнира является картофель.

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Именно поэтому фудблогер с ником ann food в Instagram рассказала, как необычно и красиво приготовить картофель. Гарнир, приготовленный по ее рецепту, станет отличным дополнением любого основного блюда на праздничном столе.

Ингредиенты

Картофель – 6 шт

Сливочное масло – 40 гр

Соль

Ингредиенты для соуса

Сметана – 2 ст.л.

Крем-сыр – 1 ст.л.

Паприка – ½ ч.л.

Соль

Способ приготовления

1. Картошку чистим и делаем глубокие надрезы.

2. Воду подсаливаем и доводим до кипения, вбрасываем картофель, доводим до кипения и варим 5-7 мин.

3. Осторожно вынимаем и выкладываем в форму застеленную пергаментом, поливаем сливочным растопленным маслом.

4. Накрываем форму пергаментом и ставим в духовку на 10 мин при 220 градусах.

5. Через 10 мин снимаем фольгу и готовим к готовности и приятному золотистому цвету.

6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и подаем на стол с картофелем.

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