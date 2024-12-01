Блюда, подаваемые на новогодний стол, должны не только быть вкусными, но и выглядеть хорошо. К примеру, разнообразные закуски на нарезки могут служить также великолепным украшением стола.

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Как необычно подать сыр на новогодний стол точно знают фудблогеры с никами iriska dimitrova и thefoodhub by ilona. В Instagram они представили отличные идеи, которые точно понравятся всем и станут хорошим украшением праздничного стола.

Идея №1.

Ингредиенты

Камамбер

Мед

Кешью

Сушеная клюква

Петрушка

Способ приготовления

1. Камамбер хорошо охлаждаем в холодильнике и нарезаем тонкими треугольниками.

2. Каждый треугольник насаживаем на соломку и одной стороной погружаем в мед.

3. Обваливаем в измельченной смеси свежей петрушки, кешью и сушеной клюквы.

Идея №2.

Ингредиенты

Крем-сыр– 150 гр

Тунец в в\с – 1 банка

Печень трески – 1 банка

Авокадо – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Яйца вареные – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр

Укроп

Гранат

Способ приготовления

1. Авокадо хорошо размять вилкой.

2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр, натертый сыр, натереть вареное яйцо и выжать чеснок.

3. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.

4. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.

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