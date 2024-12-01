Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

Блюда, подаваемые на новогодний стол, должны не только быть вкусными, но и выглядеть хорошо. К примеру, разнообразные закуски на нарезки могут служить также великолепным украшением стола.

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Как необычно подать сыр на новогодний стол точно знают фудблогеры с никами iriska dimitrova и thefoodhub by ilona. В Instagram они представили отличные идеи, которые точно понравятся всем и станут хорошим украшением праздничного стола.

Идея №1.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

Ингредиенты

  • Камамбер
  • Мед
  • Кешью
  • Сушеная клюква
  • Петрушка

Способ приготовления

1. Камамбер хорошо охлаждаем в холодильнике и нарезаем тонкими треугольниками.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

2. Каждый треугольник насаживаем на соломку и одной стороной погружаем в мед.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

3. Обваливаем в измельченной смеси свежей петрушки, кешью и сушеной клюквы.

Идея №2.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

Ингредиенты

  • Крем-сыр– 150 гр
  • Тунец в в\с – 1 банка
  • Печень трески – 1 банка
  • Авокадо – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр
  • Укроп
  • Гранат

Способ приготовления

1. Авокадо хорошо размять вилкой.

2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр, натертый сыр, натереть вареное яйцо и выжать чеснок.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

3. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.

Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок

4. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.

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