Как необычно подать сыр на новогодний стол: две идеи оригинальных закусок
Блюда, подаваемые на новогодний стол, должны не только быть вкусными, но и выглядеть хорошо. К примеру, разнообразные закуски на нарезки могут служить также великолепным украшением стола.
Как необычно подать сыр на новогодний стол точно знают фудблогеры с никами iriska dimitrova и thefoodhub by ilona. В Instagram они представили отличные идеи, которые точно понравятся всем и станут хорошим украшением праздничного стола.
Идея №1.
Ингредиенты
- Камамбер
- Мед
- Кешью
- Сушеная клюква
- Петрушка
Способ приготовления
1. Камамбер хорошо охлаждаем в холодильнике и нарезаем тонкими треугольниками.
2. Каждый треугольник насаживаем на соломку и одной стороной погружаем в мед.
3. Обваливаем в измельченной смеси свежей петрушки, кешью и сушеной клюквы.
Идея №2.
Ингредиенты
- Крем-сыр– 150 гр
- Тунец в в\с – 1 банка
- Печень трески – 1 банка
- Авокадо – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Яйца вареные – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 гр
- Укроп
- Гранат
Способ приготовления
1. Авокадо хорошо размять вилкой.
2. Добавить тунец, печень трески, крем-сыр, натертый сыр, натереть вареное яйцо и выжать чеснок.
3. Добавить соль и перец, все хорошо перемешать.
4. Сформировать елки, украсить зеленью и гранатом.
На OBOZ.UA есть и другие идеи закусок: