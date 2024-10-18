Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи
Маринованная скумбрия – это отличная закуска, которую можно готовить каждый день или подавать на праздничные столы. Рыба получается вкусная и сочная, в то время как характерный запах будет отсутствовать.
Фудблогер с ником viktoria food0 в TikTok показала свой способ маринования скумбрии. Она использует маринад с томатным соусом, что сделает рыбу невероятно нежной по структуре, а вкус ее точно понравится всем.
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт
- Кетчуп – 6 ст.л.
- Масло растительное – 180 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Кориандр горошком – 1 ч.л.
- Перец черный горошком – 1 ч.л.
- Перец душистый – 4-6 шт.
- Лавровый лист – 2-3 шт
- Уксус 9% – 75 мл
Способ приготовления
1. Рыбу моем, чистим и нарезаем на 4-6 кусков каждую.
2. Лук нарезаем половинками колец и складываем на дно стеклянной емкости с крышкой.
3. Выкладываем рыбу на лук. Сверху снова выкладываем слой лука.
4. В кастрюлю помещаем все ингредиенты маринада, кроме уксуса.
5. Включаем нагрев и постоянно помешиваем.
6. После закипания вливаем уксус и выключаем нагрев.
7. Заливаем охлажденным маринадом и отправляем в холодильник на сутки.
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