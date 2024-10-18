Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

Маринованная скумбрия – это отличная закуска, которую можно готовить каждый день или подавать на праздничные столы. Рыба получается вкусная и сочная, в то время как характерный запах будет отсутствовать.

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Фудблогер с ником viktoria food0 в TikTok показала свой способ маринования скумбрии. Она использует маринад с томатным соусом, что сделает рыбу невероятно нежной по структуре, а вкус ее точно понравится всем.

Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

Ингредиенты

  • Скумбрия – 2 шт
  • Кетчуп – 6 ст.л.
  • Масло растительное – 180 мл
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Кориандр горошком – 1 ч.л.
  • Перец черный горошком – 1 ч.л.
  • Перец душистый – 4-6 шт.
  • Лавровый лист – 2-3 шт
  • Уксус 9% – 75 мл

Способ приготовления

1. Рыбу моем, чистим и нарезаем на 4-6 кусков каждую.

2. Лук нарезаем половинками колец и складываем на дно стеклянной емкости с крышкой.

Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

3. Выкладываем рыбу на лук. Сверху снова выкладываем слой лука.

4. В кастрюлю помещаем все ингредиенты маринада, кроме уксуса.

Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

5. Включаем нагрев и постоянно помешиваем.

6. После закипания вливаем уксус и выключаем нагрев.

Как необычно замариновать скумбрию: вкусный вариант для всей семьи

7. Заливаем охлажденным маринадом и отправляем в холодильник на сутки.

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