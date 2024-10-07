Оливковое масло первого отжима обладает потрясающим вкусом и приносит пользу организму человека. Ею можно заправлять салат, добавлять в соусы и даже использовать в приготовлении выпечки.

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Однако производители могут пытаться продлить срок хранения такого масла, используя различные химикаты. Вместе с тем, они лишают продукт всех находящихся в нем полезных веществ и вкуса. Поэтому очень важно уметь отличить настоящее оливковое масло от прошедшей химическую обработку. Как правильно это сделать, рассказал Telegraph.

Специалисты утверждают, что на упаковке масла должна содержаться дата прессования. Эта дата не должна быть старше 15 месяцев. Если вы видите только дату производства, то, вероятнее всего, такое масло было изготовлено минимум за 18 месяцев до того, как попало в бутылки.

Упаковка масла также чрезвычайно важна. Ее нужно покупать только в бутылке из металла или из темного, почти непрозрачного стекла. Попадание солнечных лучей может не только снизить его пользу для организма, но и вовсе испортить продукт.

Также важно понимать, что не только Италия является производителем оливкового масла. Продукт лучшего качества можно встретить среди производителей из Ховатии и Греции. Масло из этих стран может стоить немного дешевле итальянского, но также иметь отличное качество и невероятный вкус.

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