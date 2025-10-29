Салат "Шуба" – классика, без которой трудно представить праздничный стол. Но даже знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, сделав его не только вкусным, но и эффектным на вид. Такой вариант не требует сложных ингредиентов или дополнительных усилий, но выглядит по-настоящему празднично. Благодаря небольшой кулинарной хитрости традиционная "Шуба" превращается в нежный, яркий и современный салат, который точно станет украшением любого застолья.

Видео дня

Как эффектно подать привычный салат "Шуба" на праздничный стол рассказала фудблогер alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

овощи – морковь, картофель, свекла, лук, лук

сельдь

яйца – 2 шт.

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

желатин – 1 ч.л.

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала отварите овощи – картофель, морковь и свеклу до готовности.

2. Дайте им остыть, очистите и натрите на крупной терке.

3. Сельдь разделите на филе и нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите.

4. На дно глубокой тарелки выложите первый слой – картофель, посолите и смажьте майонезом.

5. Вторым слоем распределите лук, далее – сельдь, также покройте его тонким слоем майонеза.

6. Четвертым слоем выложите морковь, слегка смажьте майонезом.

7. Пятым слоем – тертые яйца с небольшим количеством майонеза.

8. Последний, шестой слой – свекла.

Как сделать праздничную подачу

Желатин залейте 100 мл воды и оставьте набухнуть.

Затем смешайте свеклу с майонезом, взбейте блендером до однородной массы, добавьте растопленный желатин и снова взбейте.

Полученную смесь равномерно распределите поверх салата.

Поставьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо застыло.

Перед подачей украсьте "Шубу" зеленью или зернами граната – это придаст яркости и праздничности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: