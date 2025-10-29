Как по-новому и очень празднично подать "Шубу": идея, которая точно понравится
Салат "Шуба" – классика, без которой трудно представить праздничный стол. Но даже знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, сделав его не только вкусным, но и эффектным на вид. Такой вариант не требует сложных ингредиентов или дополнительных усилий, но выглядит по-настоящему празднично. Благодаря небольшой кулинарной хитрости традиционная "Шуба" превращается в нежный, яркий и современный салат, который точно станет украшением любого застолья.
Как эффектно подать привычный салат "Шуба" на праздничный стол рассказала фудблогер alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- овощи – морковь, картофель, свекла, лук, лук
- сельдь
- яйца – 2 шт.
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
- желатин – 1 ч.л.
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала отварите овощи – картофель, морковь и свеклу до готовности.
2. Дайте им остыть, очистите и натрите на крупной терке.
3. Сельдь разделите на филе и нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите.
4. На дно глубокой тарелки выложите первый слой – картофель, посолите и смажьте майонезом.
5. Вторым слоем распределите лук, далее – сельдь, также покройте его тонким слоем майонеза.
6. Четвертым слоем выложите морковь, слегка смажьте майонезом.
7. Пятым слоем – тертые яйца с небольшим количеством майонеза.
8. Последний, шестой слой – свекла.
Как сделать праздничную подачу
- Желатин залейте 100 мл воды и оставьте набухнуть.
- Затем смешайте свеклу с майонезом, взбейте блендером до однородной массы, добавьте растопленный желатин и снова взбейте.
- Полученную смесь равномерно распределите поверх салата.
- Поставьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо застыло.
- Перед подачей украсьте "Шубу" зеленью или зернами граната – это придаст яркости и праздничности.
