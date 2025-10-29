Как по-новому и очень празднично подать "Шубу": идея, которая точно понравится

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
231
Как по-новому и очень празднично подать 'Шубу': идея, которая точно понравится

Салат "Шуба" – классика, без которой трудно представить праздничный стол. Но даже знакомое с детства блюдо можно подать по-новому, сделав его не только вкусным, но и эффектным на вид. Такой вариант не требует сложных ингредиентов или дополнительных усилий, но выглядит по-настоящему празднично. Благодаря небольшой кулинарной хитрости традиционная "Шуба" превращается в нежный, яркий и современный салат, который точно станет украшением любого застолья.

Видео дня

Как эффектно подать привычный салат "Шуба" на праздничный стол рассказала фудблогер alionakarpiuk в Instagram.

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

Ингредиенты:

  • овощи – морковь, картофель, свекла, лук, лук
  • сельдь
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • желатин – 1 ч.л.
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

1. Сначала отварите овощи – картофель, морковь и свеклу до готовности.

2. Дайте им остыть, очистите и натрите на крупной терке.

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

3. Сельдь разделите на филе и нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите.

4. На дно глубокой тарелки выложите первый слой – картофель, посолите и смажьте майонезом.

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

5. Вторым слоем распределите лук, далее – сельдь, также покройте его тонким слоем майонеза.

6. Четвертым слоем выложите морковь, слегка смажьте майонезом.

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

7. Пятым слоем – тертые яйца с небольшим количеством майонеза.

8. Последний, шестой слой – свекла.

Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

Как сделать праздничную подачу

  • Желатин залейте 100 мл воды и оставьте набухнуть.
  • Затем смешайте свеклу с майонезом, взбейте блендером до однородной массы, добавьте растопленный желатин и снова взбейте.
  • Полученную смесь равномерно распределите поверх салата.
  • Поставьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо застыло.
  • Перед подачей украсьте "Шубу" зеленью или зернами граната – это придаст яркости и праздничности.
Как по-новому и очень празднично подать ''Шубу'': идея, которая точно понравится

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты