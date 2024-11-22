Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

Независимо от того, что сейчас в кулинарную моду вошли более простые и диетические блюда, этот салат остается одним из любимых у миллионов людей.

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Именно поэтому фудблогер с ником trokhlib_liliya вTikTok рассказала, как она готовит оливье и представила новый вариант подачи этого классического салата.

Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

Ингредиенты

  • Вареное мясо – 300 гр
  • Картофель вареный – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт
  • Огурцы маринованные – 4-5 шт
  • Огурец свежий – 1 шт
  • Яйца вареные – 4 шт
  • Горошек консервированный – 1 банка
  • Майонез – 300 гр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком. Желательно, чтобы кубики были одинакового размера.

Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

2. Кулинарное кольцо выкладываем на тарелку.

3. В кольцо выкладываем составляющие салата слоями.

Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

4. Сначала выкладываем мясо и смазываем слоем майонеза.

5. Следующие слои салата: картофель-майонез-морковь-майонез-соленые огурцы-майонез-свежий огурец-майонез-яйца-майонез-зеленый горошек.

Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата

6. Снимаем кулинарное кольцо и подаем салат на стол.

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