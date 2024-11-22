Как по-новому подать на новогодний стол оливье: свежая идея для традиционного салата
Независимо от того, что сейчас в кулинарную моду вошли более простые и диетические блюда, этот салат остается одним из любимых у миллионов людей.
Именно поэтому фудблогер с ником trokhlib_liliya вTikTok рассказала, как она готовит оливье и представила новый вариант подачи этого классического салата.
Ингредиенты
- Вареное мясо – 300 гр
- Картофель вареный – 2 шт.
- Морковь – 2 шт
- Огурцы маринованные – 4-5 шт
- Огурец свежий – 1 шт
- Яйца вареные – 4 шт
- Горошек консервированный – 1 банка
- Майонез – 300 гр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком. Желательно, чтобы кубики были одинакового размера.
2. Кулинарное кольцо выкладываем на тарелку.
3. В кольцо выкладываем составляющие салата слоями.
4. Сначала выкладываем мясо и смазываем слоем майонеза.
5. Следующие слои салата: картофель-майонез-морковь-майонез-соленые огурцы-майонез-свежий огурец-майонез-яйца-майонез-зеленый горошек.
6. Снимаем кулинарное кольцо и подаем салат на стол.
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