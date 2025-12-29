Чистка рыбы – процесс не из приятных, а особенно – если нет под рукой острого кухонного ножа. В таком случаи кулинары советуют использовать просто кипяток или столовую ложку.

Редакция FoodOboz делится лайфхаком, как почистить рыбу от жесткой чешуи за считанные минуты и без ножа.

Как почистить рыбу ложкой

Выложите рыбу в миску, полейте кипятком и оставьте на минуту. После возьмите столовую ложку и почистите всю чешую.

Заморозка

Если рыба свежая, положите ее в морозилку на 10-15 минут, после этого так же ложкой снимите чешую, она будет очень легко сниматься!

