Как пожарить хек, чтобы он был вкусным и хрустящим: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт рыбы

Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать, запекать и готовить на огне. Еще хек можно просто пожарить в кляре из муки и яиц. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного жареного, хрустящего хека в кляре из муки. 

Ингредиенты:

  • Хек 700 г (целый или кусочками)
  • Соль 1 ч. ложка
  • Черный перец по вкусу
  • Мука или панировка  3-4 ст. ложки
  • Масло для жарки  3-4 ст. ложки
  • Лимон для подачи

Способ приготовления: 

1. Хек порежьте, посолите, поперчите, добавьте немного сушеных трав или лимонного сока. Оставьте на 10-15 минут промариноваться.

2. Обваляйте в муке или панировочных сухарях. Это даст красивую золотистую корочку.

3. Разогрейте масло на сковороде, выкладывай куски хека кожей вниз. Жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Выложи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир!

