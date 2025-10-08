Как пожарить хек, чтобы он был вкусным и хрустящим: самый простой рецепт
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, мариновать, запекать и готовить на огне. Еще хек можно просто пожарить в кляре из муки и яиц.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного жареного, хрустящего хека в кляре из муки.
Ингредиенты:
- Хек 700 г (целый или кусочками)
- Соль 1 ч. ложка
- Черный перец по вкусу
- Мука или панировка 3-4 ст. ложки
- Масло для жарки 3-4 ст. ложки
- Лимон для подачи
Способ приготовления:
1. Хек порежьте, посолите, поперчите, добавьте немного сушеных трав или лимонного сока. Оставьте на 10-15 минут промариноваться.
2. Обваляйте в муке или панировочных сухарях. Это даст красивую золотистую корочку.
3. Разогрейте масло на сковороде, выкладывай куски хека кожей вниз. Жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Выложи на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир!
