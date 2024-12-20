Как правильно готовить булгур: топ-3 блюд из этой крупы, которые поразят всех
Булгур – это не только питательная, но и очень простая в приготовлении крупа. Ее особенность в предварительном пропаривании, что позволяет сэкономить время и сохранять продукт дольше. Благодаря богатому вкусу и универсальности, булгур прекрасно сочетается как солеными, так и со сладкими ингредиентами.
Редакция FoodOboz предлагает узнать, как правильно варить булгур. Также делится тремя простыми и вкусными рецептами, которые удивят ваших близких.
Как правильно варить булгур на плите
1. Смешайте 1 стакан булгура с 2 стаканами воды или бульона.
2. Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой.
3. Варите 10-15 минут, пока зерна не станут мягкими.
В микроволновке
1. В миске, подходящей для микроволновки, смешайте булгур и воду в соотношении 1:2.
2. Нагрейте 3 минуты, затем оставьте настояться еще 5 минут.
Быстрое замачивание
1. Залейте булгур теплой водой или бульоном в соотношении 1:2.
2. Дайте настояться 45-60 минутам.
Топ-3 рецепта с булгуром
1. Салат с булгуром, овощами и зеленью. Этот легкий и питательный салат – идеальный выбор для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- булгур – 1 стакан
- огурец
- помидор
- перец – по 1 шт.
- зелень: петрушка, кинза (по 1 пучку)
- оливковое масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.)
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовьте булгур и дайте ему остыть.
2. Нарежьте овощи кубиками, зелень мелко порубите.
3. Смешайте булгур, овощи, зелень, добавьте оливковое и лимонный сок.
4. Посолите, поперчите, перемешайте и подавайте.
2. Булгур-плав с курицей Сытное блюдо, которое заменит традиционный рисовый плов.
Ингредиенты:
- булгур – 1 стакан)
- куриное филе – 300 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- специи: зира, куркума, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте нарезанное кубиками куриное филе до золотистого цвета.
2. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, тушите 5 минут.
3. Высыпьте булгур, добавьте специи и залейте горячей водой (соотношение 1:2).
4. Готовьте под крышкой на слабом огне 15 минут, пока жидкость не впитается.
3. Булгур с грибами и сливками. Ароматное блюдо для любителей кремовых текстур.
Ингредиенты:
- булгур – 1 стакан
- шампиньоны – 200
- сливки 20% – 150 мл.
- лук – 1 шт.
- масло – 2 ст. л.
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
2. Добавьте грибы, тушите 5–7 минут.
3. Высыпьте булгур, залейте сливками и добавьте стакан воды.
4. Приправьте специями, готовьте на слабом огне к мягкости булгуру.
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