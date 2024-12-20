Булгур – это не только питательная, но и очень простая в приготовлении крупа. Ее особенность в предварительном пропаривании, что позволяет сэкономить время и сохранять продукт дольше. Благодаря богатому вкусу и универсальности, булгур прекрасно сочетается как солеными, так и со сладкими ингредиентами.

Видео дня

Редакция FoodOboz предлагает узнать, как правильно варить булгур. Также делится тремя простыми и вкусными рецептами, которые удивят ваших близких.

Как правильно варить булгур на плите

1. Смешайте 1 стакан булгура с 2 стаканами воды или бульона.

2. Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой.

3. Варите 10-15 минут, пока зерна не станут мягкими.

В микроволновке

1. В миске, подходящей для микроволновки, смешайте булгур и воду в соотношении 1:2.

2. Нагрейте 3 минуты, затем оставьте настояться еще 5 минут.

Быстрое замачивание

1. Залейте булгур теплой водой или бульоном в соотношении 1:2.

2. Дайте настояться 45-60 минутам.

Топ-3 рецепта с булгуром

1. Салат с булгуром, овощами и зеленью. Этот легкий и питательный салат – идеальный выбор для обеда или ужина.

Ингредиенты:

булгур – 1 стакан

огурец

помидор

перец – по 1 шт.

зелень: петрушка, кинза (по 1 пучку)

оливковое масло – 2 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.)

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовьте булгур и дайте ему остыть.

2. Нарежьте овощи кубиками, зелень мелко порубите.

3. Смешайте булгур, овощи, зелень, добавьте оливковое и лимонный сок.

4. Посолите, поперчите, перемешайте и подавайте.

2. Булгур-плав с курицей Сытное блюдо, которое заменит традиционный рисовый плов.

Ингредиенты:

булгур – 1 стакан)

куриное филе – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

специи: зира, куркума, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте нарезанное кубиками куриное филе до золотистого цвета.

2. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, тушите 5 минут.

3. Высыпьте булгур, добавьте специи и залейте горячей водой (соотношение 1:2).

4. Готовьте под крышкой на слабом огне 15 минут, пока жидкость не впитается.

3. Булгур с грибами и сливками. Ароматное блюдо для любителей кремовых текстур.

Ингредиенты:

булгур – 1 стакан

шампиньоны – 200

сливки 20% – 150 мл.

лук – 1 шт.

масло – 2 ст. л.

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавьте грибы, тушите 5–7 минут.

3. Высыпьте булгур, залейте сливками и добавьте стакан воды.

4. Приправьте специями, готовьте на слабом огне к мягкости булгуру.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: