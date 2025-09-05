Куриная печень – один из самых полезных и вкусных продуктов, который может быть основой для салатов, а также закусок, паштетов. Также ее можно просто пожарить с овощами, сметаной, специями.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной куриной печени, с луком и специями.

Ингредиенты:

куриная печень 600 г

лук 2 шт

мука 2 ст.л

сметана 100 г + вода 80 мл

специи и зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень помойте, залейте молоком, оставьте на 30 минут. После промойте и обмокните бумажным полотенцем.

2. Обваляйте печень в муке и обжарьте.

3. На той же сковороде обжарьте лук. После верните туда печень, добавьте специи и сметану.

Можно посыпать еще зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: