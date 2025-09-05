Видео дня
Как правильно готовить куриную печень без горечи: делимся советами и рецептом
Куриная печень – один из самых полезных и вкусных продуктов, который может быть основой для салатов, а также закусок, паштетов. Также ее можно просто пожарить с овощами, сметаной, специями.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной куриной печени, с луком и специями.
Ингредиенты:
- куриная печень 600 г
- лук 2 шт
- мука 2 ст.л
- сметана 100 г + вода 80 мл
- специи и зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень помойте, залейте молоком, оставьте на 30 минут. После промойте и обмокните бумажным полотенцем.
2. Обваляйте печень в муке и обжарьте.
3. На той же сковороде обжарьте лук. После верните туда печень, добавьте специи и сметану.
Можно посыпать еще зеленью!
