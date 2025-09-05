Как правильно готовить куриную печень без горечи: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
705
Как правильно готовить куриную печень без горечи: делимся советами и рецептом

Куриная печень – один из самых полезных и вкусных продуктов, который может быть основой для салатов, а также закусок, паштетов. Также ее можно просто пожарить с овощами, сметаной, специями. 

Видео дня
Вкусная жареная печень

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной куриной печени, с луком и специями.

Ингредиенты:

  • куриная печень 600 г
  • лук 2 шт
  • мука 2 ст.л
  • сметана 100 г + вода 80 мл
  • специи и зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень помойте, залейте молоком, оставьте на 30 минут. После промойте и обмокните бумажным полотенцем.

Куриная печень

2. Обваляйте печень в муке и обжарьте.

Жареная печень

3. На той же сковороде обжарьте лук. После верните туда печень, добавьте специи и сметану.

Печень с луком

Можно посыпать еще зеленью!

Готовая печень

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

овощипродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты