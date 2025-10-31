Как правильно готовить квашеную капусту без неприятного запаха: делимся рецептом
Капуста квашеная – очень вкусный и полезный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. Для того, чтобы капуста не имела неприятный запах, кулинары рекомендуют обязательно ее прокалывать несколько раз в день.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с морковью и солью.
Ингредиенты:
- капуста 1 кг
- соль 22 г (или 2% от общей массы)
- морковь 50 г
- лавровый лист
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, добавьте соль, тертую морковь и разомните руками.
2. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в посуду, на случай, если вытечет сок.
3. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы не было химических реакций, чтобы снизу выходил газ, после этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.
После 3 суток капусту можно пробовать!
