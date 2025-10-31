Капуста квашеная – очень вкусный и полезный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. Для того, чтобы капуста не имела неприятный запах, кулинары рекомендуют обязательно ее прокалывать несколько раз в день.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с морковью и солью.

Ингредиенты:

капуста 1 кг

соль 22 г (или 2% от общей массы)

морковь 50 г

лавровый лист

перец горошком

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, добавьте соль, тертую морковь и разомните руками.

2. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в посуду, на случай, если вытечет сок.

3. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы не было химических реакций, чтобы снизу выходил газ, после этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

После 3 суток капусту можно пробовать!

