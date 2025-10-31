Домашний плов – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы рис не слипался очень важно правильно выбрать рис, а именно нужно знать, что для плова лучше всего подходит длиннозернистый, пропаренный рис, который держит форму во время варки. Если же использовать круглый – он развариться и испортит блюдо!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощами и чесноком.

Ингредиенты:

говядина 600 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

сливочное масло + растительное масло

соль, специи

чеснок, острый перец

рис 300 г

вода

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте и обжарьте, добавьте овощи – лук и морковь, специи. Добавьте воду и тушите 40 минут.

2. Добавьте после промытый рис, налейте воду так, чтобы она покрыла рис, и готовьте 25 минут на маленьком огне.

Подавайте горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: