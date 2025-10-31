Как правильно готовить плов, чтобы он не превратился в кашу и какой рис не подходит: делимся рецептом и советами
Домашний плов – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы рис не слипался очень важно правильно выбрать рис, а именно нужно знать, что для плова лучше всего подходит длиннозернистый, пропаренный рис, который держит форму во время варки. Если же использовать круглый – он развариться и испортит блюдо!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощами и чесноком.
Ингредиенты:
- говядина 600 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сливочное масло + растительное масло
- соль, специи
- чеснок, острый перец
- рис 300 г
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте и обжарьте, добавьте овощи – лук и морковь, специи. Добавьте воду и тушите 40 минут.
2. Добавьте после промытый рис, налейте воду так, чтобы она покрыла рис, и готовьте 25 минут на маленьком огне.
Подавайте горячим!
