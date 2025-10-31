Как правильно готовить плов, чтобы он не превратился в кашу и какой рис не подходит: делимся рецептом и советами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Домашний плов – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы рис не слипался очень важно правильно выбрать рис, а именно нужно знать, что для плова лучше всего подходит длиннозернистый, пропаренный рис, который держит форму во время варки. Если же использовать круглый – он развариться и испортит блюдо! 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощами и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • говядина 600 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • сливочное масло + растительное масло
  • соль, специи
  • чеснок, острый перец
  • рис 300 г
  • вода

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте и обжарьте, добавьте овощи – лук и морковь, специи. Добавьте воду и тушите 40 минут. 

2. Добавьте после промытый рис, налейте воду так, чтобы она покрыла рис, и готовьте 25 минут на маленьком огне.

Подавайте горячим! 

