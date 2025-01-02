Заливной язык – традиционное украинское блюдо, которое занимает далеко не последнее место среди самых популярных закусок к любому праздничному столу. Поэтому очень важно уметь правильно приготовить это блюдо, ведь к нему часто приковано особое внимание.

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Как приготовить заливной язык, в TikTok рассказала фудблогер с ником trokhlib liliya. Следуя ее рецепту, язык никогда не получится тугим и быстро застынет.

Ингредиенты

Язык говяжий – 1,3 кг

Лук – 2 шт

Перец черный горошком

Перец душистый

Лавровый лист

Соль

Куриное филе – для бульона

Желатин 3 ч.л. на 750 мл бульона

Способ приготовления

1. Язык промываем и складываем в кастрюлю с перцем, солью, луком и лавровым листом. Варим в течение 3 часов.

2. Горячий язык перекладываем в емкость с холодной водой и чистим.

3. Отправляем язык в холодильник минимум на 2 часа.

4. Отвариваем куриное филе для бульона. Его можно приготовить заранее и держать в холодильнике, чтобы он стал прозрачным. Готовый бульон процеживаем через марлю.

5. Растопленный желатин добавляем в бульон и подогреваем, не доводя до кипения.

6. Нарезаем язык и выкладываем на тарелку. Украшаем.

7. Заливаем бульоном и отправляем в холодильник до полного застывания.

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