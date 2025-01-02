Как правильно готовить заливной язык: не будет тугим и быстро застынет
Заливной язык – традиционное украинское блюдо, которое занимает далеко не последнее место среди самых популярных закусок к любому праздничному столу. Поэтому очень важно уметь правильно приготовить это блюдо, ведь к нему часто приковано особое внимание.
Как приготовить заливной язык, в TikTok рассказала фудблогер с ником trokhlib liliya. Следуя ее рецепту, язык никогда не получится тугим и быстро застынет.
Ингредиенты
- Язык говяжий – 1,3 кг
- Лук – 2 шт
- Перец черный горошком
- Перец душистый
- Лавровый лист
- Соль
- Куриное филе – для бульона
- Желатин 3 ч.л. на 750 мл бульона
Способ приготовления
1. Язык промываем и складываем в кастрюлю с перцем, солью, луком и лавровым листом. Варим в течение 3 часов.
2. Горячий язык перекладываем в емкость с холодной водой и чистим.
3. Отправляем язык в холодильник минимум на 2 часа.
4. Отвариваем куриное филе для бульона. Его можно приготовить заранее и держать в холодильнике, чтобы он стал прозрачным. Готовый бульон процеживаем через марлю.
5. Растопленный желатин добавляем в бульон и подогреваем, не доводя до кипения.
6. Нарезаем язык и выкладываем на тарелку. Украшаем.
7. Заливаем бульоном и отправляем в холодильник до полного застывания.
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