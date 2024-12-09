Ни одно празднование не обходится без разнообразных алкогольных напитков. Ни одно торжественное событие не обходится именно без шампанского. Часто шампанское покупают задолго до самого начала празднования.

Видео дня

Но может ли шампанское испортиться? Как правильно хранить шампанское, чтобы оно "дождалось" торжества? На все эти вопросы отвечает FoodOboz.

Как правильно хранить шампанское?

Шампанское имеет относительно маленький срок хранения. Однако при неправильном соблюдении условий напиток может испортиться даже раньше. Основными правилами хранения шампанского являются:

Положение бутылки. Шампанское должно храниться горизонтально. Тогда пробка будет оставаться упругой и эластичной и не раскрошится во время открытия.

Освещение. Напиток должен храниться в темных помещениях, в которые не попадают солнечные лучи.

Температура. +10-12°С – оптимальная температура для хранения шампанского. Допустимой нормой также считается диапазон +5-15°C.

влажность. Показатель оптимальной влажности для хранения шампанского составляет 60-75%.

Место хранения. Лучшим местом для хранения шампанского считается подвал. Именно там можно уберечь напиток от высоких или слишком низких температур, а также солнечных лучей.

Может ли шампанское испортиться?

Обычно вино может храниться на протяжении многих десятилетий или даже столетий. Во время его вкус только раскрывается и становится более изысканным. А вот шампанское – наоборот, может испортиться из-за наличия углекислого газа.

В результате шампанское начнет терять свои вкусовые свойства и превратится в напиток, который лучше не употреблять. Следует также заметить, что игристые вина натурального брожения имеют более длительный срок хранения, если сравнивать их с сортами искусственно насыщенными газами.

На OBOZ.UA есть много рецептов алкогольных напитков: