Ленивые вареники – лучший вариант вкусного, а главное – сытного и быстрого завтрака. Для того, чтобы вареники не разваливались при приготовлении, кулинары советуют варить их не больше 2-3 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

творог 300 г

яйцо 1 шт.

сахар 2 ст.л.

маленькая щепотка соли

мука 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой, хорошо перемешайте.

2. Сформируйте вареники в виде шариков или порежьте. Обваляйте в муке.

3. Варите в подсоленной воде 2-3 минуты, после того как вареники поднимутся на верх кастрюли, всплывут, и будут кипеть, если они замороженные – также варите 2-3 минуты.

Подавайте с ягодами, йогуртом или сметаной!

