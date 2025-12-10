Как правильно и сколько минут варить ленивые вареники, чтобы они не распадались: делимся секретами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
813
Ленивые вареники – лучший вариант вкусного, а главное – сытного и быстрого завтрака. Для того, чтобы вареники не разваливались при приготовлении, кулинары советуют варить их не больше 2-3 минут. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться. 

Ингредиенты:

  • творог 300 г
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2 ст.л.
  • маленькая щепотка соли
  • мука 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой, хорошо перемешайте.

2. Сформируйте вареники в виде шариков или порежьте. Обваляйте в муке.

3. Варите в подсоленной воде 2-3 минуты, после того как вареники поднимутся на верх кастрюли, всплывут, и будут кипеть, если они замороженные – также варите 2-3 минуты.

Подавайте с ягодами, йогуртом или сметаной!

