Как правильно и сколько минут варить ленивые вареники, чтобы они не распадались: делимся секретами
Ленивые вареники – лучший вариант вкусного, а главное – сытного и быстрого завтрака. Для того, чтобы вареники не разваливались при приготовлении, кулинары советуют варить их не больше 2-3 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- творог 300 г
- яйцо 1 шт.
- сахар 2 ст.л.
- маленькая щепотка соли
- мука 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с яйцом, сахаром и мукой, хорошо перемешайте.
2. Сформируйте вареники в виде шариков или порежьте. Обваляйте в муке.
3. Варите в подсоленной воде 2-3 минуты, после того как вареники поднимутся на верх кастрюли, всплывут, и будут кипеть, если они замороженные – также варите 2-3 минуты.
Подавайте с ягодами, йогуртом или сметаной!
