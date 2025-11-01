Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

Чтобы правильно сварить вкусную гречку, кулинары советуют соблюдать правильно пропорции – 1 часть крупы к 2 частям воды. Стоит отметить, что перед варкой крупы нужно хорошо промыть водой несколько раз. 

Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

Редакция FoodOboz делится пошаговой инструкцией, как правильно варить гречку, чтобы она была вкусной. 

Промойте крупу

Ее нужно промыть водой 3-4 раза, чтобы вся пыль и грязь вымылась. А уже после приступайте к варке.

Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

Сколько должно быть воды

Выложите крупу в кастрюлю с толстым дном и залейте водой в соотношении 1:2 (например, 1 стакан гречки на 2 стакана воды).

Соль

Добавьте соль по вкусу (или сахар для сладкой каши). Доведите воду до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 15-20 минут, пока вся вода не впитается.

Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

Оставьте под крышкой 

Выключите огонь и оставьте гречку настояться под крышкой еще на 10-15 минут. По желанию добавьте сливочное масло перед подачей!

Как правильно и сколько варить гречку: делимся точной технологией

