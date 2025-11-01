Чтобы правильно сварить вкусную гречку, кулинары советуют соблюдать правильно пропорции – 1 часть крупы к 2 частям воды. Стоит отметить, что перед варкой крупы нужно хорошо промыть водой несколько раз.

Редакция FoodOboz делится пошаговой инструкцией, как правильно варить гречку, чтобы она была вкусной.

Промойте крупу

Ее нужно промыть водой 3-4 раза, чтобы вся пыль и грязь вымылась. А уже после приступайте к варке.

Сколько должно быть воды

Выложите крупу в кастрюлю с толстым дном и залейте водой в соотношении 1:2 (например, 1 стакан гречки на 2 стакана воды).

Соль

Добавьте соль по вкусу (или сахар для сладкой каши). Доведите воду до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 15-20 минут, пока вся вода не впитается.

Оставьте под крышкой

Выключите огонь и оставьте гречку настояться под крышкой еще на 10-15 минут. По желанию добавьте сливочное масло перед подачей!

