Квашеная капуста – очень ценный и полезный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. В ней много клетчатки, витаминов А, В, С и К, минералы и пробиотики. Исследования показывают, что регулярное употребление квашеной капусты помогает нормализовать работу кишечника. Для того, чтобы приготовить в домашних условиях вкусную квашеную капусту, нужно знать некоторые рекомендации.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится 5 полезными советами, как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она не горчила, была сочной, белой и хрустящей.

Выбирайте правильные сорта

Лучше всего зимние, плотные, жестковатые, но сочные кочаны зимних сортов. Чем слаще капуста, тем активнее при брожении выделяются молочно-кислые бактерии, тем лучше и быстрее будет результат.

Во время закваски капусту нужно обязательно периодически прокалывать спицей

Если этого не делать, то капуста будет горчить.

Если капуста выделила слишком много сока, часть можно слить

Но рассол должен обязательно полностью покрывать слой капусты, иначе наверху она потемнеет и испортится.

Капуста не любит металла, он окисляет и портит вкус

Поэтому следите за тем, чтобы на эмали таза не было сколов, а груз, который вы ставите наверх, был не металлическим.

Не бойтесь добавлять при квашении в капусту кислые ягоды и фрукты, они усиливают процесс брожения и подкармливают молочно-кислые бактерии

Идеальные добавки — клюква, брусника или кислые яблоки. Некоторые добавляют рябину, но только если нравится капуста с терпкой горчинкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: