Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
537
Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Квашеная капуста – очень ценный и полезный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. В ней много клетчатки, витаминов А, В, С и К, минералы и пробиотики. Исследования показывают, что регулярное употребление квашеной капусты помогает нормализовать работу кишечника. Для того, чтобы приготовить в домашних условиях вкусную квашеную капусту, нужно знать некоторые рекомендации.

Видео дня
Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Редакция FoodOboz делится 5 полезными советами, как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она не горчила, была сочной, белой и хрустящей.

Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Выбирайте правильные сорта

Лучше всего зимние, плотные, жестковатые, но сочные кочаны зимних сортов. Чем слаще капуста, тем активнее при брожении выделяются молочно-кислые бактерии, тем лучше и быстрее будет результат.

Во время закваски капусту нужно обязательно периодически прокалывать спицей

Если этого не делать, то капуста будет горчить.

Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Если капуста выделила слишком много сока, часть можно слить

Но рассол должен обязательно полностью покрывать слой капусты, иначе наверху она потемнеет и испортится.

Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Капуста не любит металла, он окисляет и портит вкус

Поэтому следите за тем, чтобы на эмали таза не было сколов, а груз, который вы ставите наверх, был не металлическим.

Не бойтесь добавлять при квашении в капусту кислые ягоды и фрукты, они усиливают процесс брожения и подкармливают молочно-кислые бактерии

Идеальные добавки — клюква, брусника или кислые яблоки. Некоторые добавляют рябину, но только если нравится капуста с терпкой горчинкой.

Как правильно квасить капусту и в какой посуде, чтобы она была без неприятного запаха и серого цвета: 5 советов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты