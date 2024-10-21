Как правильно приготовить вкусное и нежное пюре: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Картофельное пюре – блюдо, которое любят и умеют готовить практически все. Но, для того, чтобы пюре было нежным и вкусным, кулинары советуют добавлять сливочное масло, молоко, сметану, а для аромата – чеснок.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного картофельного пюре.
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Сливочное масло – 50 г
- Молоко – 50 мл
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло растительное — 20 мл
- Зелень – 10 г
Способ приготовления:
1. Отварной картофель разомните, а затем протрите через сито. Это сделает пюре очень нежным и однородным.
2. Переложите пюре в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло, постоянно помешивая. По принципу заварного крема.
3. Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте.
Подавайте с мясом или рыбой, дополните овощным салатом!
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