Картофельное пюре – блюдо, которое любят и умеют готовить практически все. Но, для того, чтобы пюре было нежным и вкусным, кулинары советуют добавлять сливочное масло, молоко, сметану, а для аромата – чеснок.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного картофельного пюре.

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Сливочное масло – 50 г

Молоко – 50 мл

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное — 20 мл

Зелень – 10 г

Способ приготовления:

1. Отварной картофель разомните, а затем протрите через сито. Это сделает пюре очень нежным и однородным.

2. Переложите пюре в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло, постоянно помешивая. По принципу заварного крема.

3. Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте.

Подавайте с мясом или рыбой, дополните овощным салатом!

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