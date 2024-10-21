Как правильно приготовить вкусное и нежное пюре: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Как правильно приготовить вкусное и нежное пюре: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Картофельное пюре – блюдо, которое любят и умеют готовить практически все. Но, для того, чтобы пюре было нежным и вкусным, кулинары советуют добавлять сливочное масло, молоко, сметану, а для аромата – чеснок. 

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Вкусное пюре

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и удачного картофельного пюре. 

Рецепт пюре

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Молоко – 50 мл
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Масло растительное — 20 мл
  • Зелень – 10 г

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель разомните, а затем протрите через сито. Это сделает пюре очень нежным и однородным. 

Чеснок для пюре

2. Переложите пюре в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло, постоянно помешивая. По принципу заварного крема.

3. Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте. 

Приготовление пюре

Подавайте с мясом или рыбой, дополните овощным салатом!

Готовое пюре

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