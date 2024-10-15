Как правильно сушить грибы, чтобы они долго хранились: советы от опытных грибников
Сейчас в разгаре сезон грибов. Из них готовят множество разнообразных вкусных и ароматных блюд. Также их очень часто высушивают. В таком виде продукт долго хранится и подходит практически к любому блюду.
Самыми ценными считаются белые грибы. Их вкус изысканный вкус невозможно ни с чем спутать. Как правильно сушить белые грибы, чтобы они долго храниться, рассказали на YouTube-канале "Еще вкуснее".
Как сушить грибы?
1. Грибы чистим и тщательно промываем.
2. Маленькие грибы оставляем целыми, а крупные – разрезаем пополам.
3. Выкладываем бумагу на горячие радиаторы, а сверху выкладываем грибы.
4. Оставляем грибы сушиться в течение 2-3 дней.
5. Переворачивать грибы следует каждые 10-12 часов.
6. Сушеные грибы следует хранить в стеклянной емкости под крышкой.
7. Альтернативой стеклу могут быть соленые мешочки. Это мешочки из натурального материала, предварительно выстиранные в соленой воде и хорошо просушенные.
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