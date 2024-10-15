Сейчас в разгаре сезон грибов. Из них готовят множество разнообразных вкусных и ароматных блюд. Также их очень часто высушивают. В таком виде продукт долго хранится и подходит практически к любому блюду.

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Самыми ценными считаются белые грибы. Их вкус изысканный вкус невозможно ни с чем спутать. Как правильно сушить белые грибы, чтобы они долго храниться, рассказали на YouTube-канале "Еще вкуснее".

Как сушить грибы?

1. Грибы чистим и тщательно промываем.

2. Маленькие грибы оставляем целыми, а крупные – разрезаем пополам.

3. Выкладываем бумагу на горячие радиаторы, а сверху выкладываем грибы.

4. Оставляем грибы сушиться в течение 2-3 дней.

5. Переворачивать грибы следует каждые 10-12 часов.

6. Сушеные грибы следует хранить в стеклянной емкости под крышкой.

7. Альтернативой стеклу могут быть соленые мешочки. Это мешочки из натурального материала, предварительно выстиранные в соленой воде и хорошо просушенные.

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