Как правильно сварить рассыпчатый рис: делимся точной пошаговой технологией

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Чтобы правильно сварить рассыпчатый рис, кулинары советуют сначала его тщательно промыть водой около 5 раз. А уже затем после его можно варить.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым и вкусным. 

Пошаговая инструкция по приготовлению рассыпчатого риса 

Промойте рис

Засыпьте рис в миску и промывайте под холодной проточной водой, пока вода не станет почти прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал.

Доведите до кипения воду 

Налейте в кастрюлю воду в пропорции 1:2 (1 стакан риса на 2 стакана воды) и доведите до кипения.

Добавьте рис и соль

Когда вода закипит, добавьте промытый рис, посолите и перемешайте один раз. Варите на минимальном огне, уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите до полного впитывания воды (около 15-20 минут). Не открывайте крышку и не перемешивайте рис в течение этого времени, чтобы он не превратился в кашу.

Дайте настояться

Выключите плиту и оставьте рис под крышкой еще на 10 минут. Это позволит зернам окончательно приготовиться и стать рассыпчатыми.

Добавьте к готовому рису сливочное масло, перемешайте и подавайте!

