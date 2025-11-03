Чтобы правильно сварить рассыпчатый рис, кулинары советуют сначала его тщательно промыть водой около 5 раз. А уже затем после его можно варить.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым и вкусным.

Пошаговая инструкция по приготовлению рассыпчатого риса

Промойте рис

Засыпьте рис в миску и промывайте под холодной проточной водой, пока вода не станет почти прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал.

Доведите до кипения воду

Налейте в кастрюлю воду в пропорции 1:2 (1 стакан риса на 2 стакана воды) и доведите до кипения.

Добавьте рис и соль

Когда вода закипит, добавьте промытый рис, посолите и перемешайте один раз. Варите на минимальном огне, уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите до полного впитывания воды (около 15-20 минут). Не открывайте крышку и не перемешивайте рис в течение этого времени, чтобы он не превратился в кашу.

Дайте настояться

Выключите плиту и оставьте рис под крышкой еще на 10 минут. Это позволит зернам окончательно приготовиться и стать рассыпчатыми.

Добавьте к готовому рису сливочное масло, перемешайте и подавайте!

