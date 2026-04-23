Гороховый суп – это простое и знакомое блюдо, которое прекрасно подходит для домашнего ужина. Его легко приготовить из доступных ингредиентов, а результат получается сытным и ароматным. Главное – соблюсти базовые шаги, чтобы суп получился мягким и насыщенным. Такой вариант особенно уместен в прохладную погоду или когда хочется чего-то домашнего. Рецепт не требует сложных техник и подойдет даже новичкам.

Идея приготовления домашнего горохового супа опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

горох – 1 стакан

картофель – 3-4 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

мясо – 300–400 г

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перед началом приготовления горох нужно подготовить – замочите его в холодной воде минимум на 4 часа, а лучше оставьте на ночь. Это поможет ему быстрее свариться и сделает текстуру супа более нежной.

2. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и добавьте горох. Варите на среднем огне примерно 30 минут, периодически снимая пену.

3. Тем временем подготовьте мясо: нарежьте его небольшими кусочками и слегка обжарьте на сковородке до румяной корочки – это придаст супу более выразительный вкус.

4. Добавьте мясо к гороху и продолжайте варить еще около 30 минут.

5. После этого всыпьте нарезанный кубиками картофель и варите до мягкости еще 15-20 минут.

6. Отдельно подготовьте зажарку: лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте вместе до золотистого цвета. Готовую зажарку добавьте в суп в конце приготовления, посолите, поперчите по вкусу.

7. Оставьте суп прокипеть еще несколько минут, после чего добавьте измельченную зелень. Дайте блюду настояться под крышкой 10-15 минут – так вкус станет более насыщенным.

