Пропаренный рис выбирают за удобство приготовления. Он не слипается, быстро варится и подходит почти к любому блюду. Но даже такую простую крупу можно испортить, если не знать правильного способа варки. Здесь важно соблюсти время, пропорции и выбрать удобный способ приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно варить пропаренный рис. Чтобы крупа получилась рассыпчатой, достаточно нескольких простых шагов.

Это рис, который обработали паром еще до очистки. Благодаря этому он лучше держит форму и после варки не разваривается. В готовом виде рис имеет приятную текстуру, не липнет и сохраняет легкий природный аромат. Его часто используют в гарнирах, салатах и даже в пловах.

Как правильно варить пропаренный рис

1. В кастрюле

Промойте рис под проточной водой. Возьмите 1 стакан риса и 2 стакана воды. Доведите воду до кипения, посолите, добавьте рис. Варите под крышкой на слабом огне примерно 20 минут. После этого выключите плиту и оставьте рис на 5 минут, чтобы настоялся.

2. В мультиварке

Высыпьте рис в чашу, залейте водой в соотношении 1:2. Добавьте щепотку соли. Установите режим "Рис" или "Крупа". Варите примерно 25 минут. После завершения программы дайте ему постоять несколько минут, не открывая крышку.

3. В микроволновке

Положите рис в глубокую миску, добавьте воду в пропорции 1:2. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой с маленьким отверстием. Готовьте на средней мощности около 15 минут. Дайте рису настояться еще несколько минут перед подачей.

Пропаренный рис после варки не нужно промывать. Он и так сохраняет правильную текстуру.

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