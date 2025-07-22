Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

Пропаренный рис выбирают за удобство приготовления. Он не слипается, быстро варится и подходит почти к любому блюду. Но даже такую простую крупу можно испортить, если не знать правильного способа варки. Здесь важно соблюсти время, пропорции и выбрать удобный способ приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно варить пропаренный рис. Чтобы крупа получилась рассыпчатой, достаточно нескольких простых шагов.

Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

Это рис, который обработали паром еще до очистки. Благодаря этому он лучше держит форму и после варки не разваривается. В готовом виде рис имеет приятную текстуру, не липнет и сохраняет легкий природный аромат. Его часто используют в гарнирах, салатах и даже в пловах.

Как правильно варить пропаренный рис

1. В кастрюле

Промойте рис под проточной водой. Возьмите 1 стакан риса и 2 стакана воды. Доведите воду до кипения, посолите, добавьте рис. Варите под крышкой на слабом огне примерно 20 минут. После этого выключите плиту и оставьте рис на 5 минут, чтобы настоялся.

2. В мультиварке

Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

Высыпьте рис в чашу, залейте водой в соотношении 1:2. Добавьте щепотку соли. Установите режим "Рис" или "Крупа". Варите примерно 25 минут. После завершения программы дайте ему постоять несколько минут, не открывая крышку.

3. В микроволновке

Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

Положите рис в глубокую миску, добавьте воду в пропорции 1:2. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой с маленьким отверстием. Готовьте на средней мощности около 15 минут. Дайте рису настояться еще несколько минут перед подачей.

Пропаренный рис после варки не нужно промывать. Он и так сохраняет правильную текстуру.

Как правильно варить пропаренный рис: получится рассыпчатым и сочным

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