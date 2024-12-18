Узвар – это традиционный украинский напиток, который принято подавать на рождественский стол. Он несет в себе не только религиозное значение, но и очень вкусный, полезный и освежающий. Поэтому хозяйки часто готовят его и в обычные дни.

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Как правильно варить узвар, чтобы получился действительно вкусным, рассказывает FoodOboz. Для того чтобы напиток понравился абсолютно всем, следует придерживаться некоторых советов.

Ингредиенты

Сухофрукты (яблоки, груши, чернослив, изюм, абрикосы и другие) – 200-300 гр

Вода – 2 л

Сахар или мед – по вкусу

Корица – 1 палочка (по желанию)

Лимон – по желанию

Способ приготовления

1.Подготавливаем сухофрукты. Тщательно промываем их и нарезаем большими кусочками.

2. Выкладываем сухофрукты в кастрюлю и добавляем 2 литра воды.

3. Доводим до кипения, после чего убавляем нагрев так, чтобы вода едва кипела и провариваем в течение 40 минут. Иногда время варки следует увеличить до 60 минут или пока сухофрукты не станут полностью мягкими.

4. В конце добавляем сахар или мед по собственному вкусу.

5. По желанию добавляем палочку корицы и ломтики лимона, чтобы добавить свежесть напитка.

6. Охлаждаем и процеживаем узвар и подаем к столу.

Основные советы по приготовлению узвара

Следует использовать смесь сухофруктов разных сортов. Тогда узвар будет более насыщенный вкус.

К узваруможно вообще не добавлять подсластитель, тогда напиток получится немного терпким. Для повышения сладковатости лучше всего использовать мед.

Также к узвару можно добавлять другие пряности. Идеально подходят: гвоздика, бодян или имбирь.

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