Чтобы горох для супов и каш сварился за 10-15 минут, кулинары советуют его замочить на 15-20 минут в горячей воде с добавлением пищевой соды, а затем быстро варить. Классическое замачивание на ночь также сокращает время варки, но не до 15 минут. Перед приготовлением горох нужно тщательно промыть.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете сварить быстро до мягкости горох.

Экстренное замачивание (15-20 минут)

Тщательно промойте горох в холодной воде до прозрачности. После залейте кипятком, чтобы он полностью покрывал горошины примерно на 2-3 см. Добавьте в воду примерно 1/2 чайной ложки соды на 1 литр воды, это поможет размягчить оболочку гороха и ускорит приготовление. Оставьте на 15-20 минут, но не дольше, затем слейте воду после замачивания и еще раз промойте горох. После залейте горох свежей водой (лучше теплой) и варите. С момента закипания он будет готов за 15 минут.

Важные нюансы

Не солите сразу

Соль добавляйте в конце варки, так как она замедляет процесс размягчения гороха.

Колотый горох

Колотый горох готовится быстрее. Его можно замачивать на 1,5-2 часа и варить около 30-45 минут. Для 15-минутного результата используйте экстренное замачивание с содой.

Используйте правильную посуду

Варите горох в широкой кастрюле или сотейнике, чтобы он лучше прогревался.

