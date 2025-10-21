Как правильно замачивать горох, чтобы он сварился за 10 минут: лайфхак, о котором никто не знает
Чтобы горох для супов и каш сварился за 10-15 минут, кулинары советуют его замочить на 15-20 минут в горячей воде с добавлением пищевой соды, а затем быстро варить. Классическое замачивание на ночь также сокращает время варки, но не до 15 минут. Перед приготовлением горох нужно тщательно промыть.
лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете сварить быстро до мягкости горох.
Экстренное замачивание (15-20 минут)
Тщательно промойте горох в холодной воде до прозрачности. После залейте кипятком, чтобы он полностью покрывал горошины примерно на 2-3 см. Добавьте в воду примерно 1/2 чайной ложки соды на 1 литр воды, это поможет размягчить оболочку гороха и ускорит приготовление. Оставьте на 15-20 минут, но не дольше, затем слейте воду после замачивания и еще раз промойте горох. После залейте горох свежей водой (лучше теплой) и варите. С момента закипания он будет готов за 15 минут.
Важные нюансы
Не солите сразу
Соль добавляйте в конце варки, так как она замедляет процесс размягчения гороха.
Колотый горох
Колотый горох готовится быстрее. Его можно замачивать на 1,5-2 часа и варить около 30-45 минут. Для 15-минутного результата используйте экстренное замачивание с содой.
Используйте правильную посуду
Варите горох в широкой кастрюле или сотейнике, чтобы он лучше прогревался.
