Облепиха – это неисчерпаемый источник витаминов и полезных элементов, которые так необходимы организму в течение целого года, а особенно зимой. Она считается одной из самых полезных ягод, произрастающих на территории Украины. А еще, облепиха очень вкусная и с ней можно приготовить много интересных десертов или напитков.

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Именно поэтому очень важно, чтобы облепиха была дома в течение целого года. Этого можно добиться, если уметь хранить ягоды. Как правильно заморозить облепиху, чтобы она сохранила свою пользу, разбирался FoodOboz.

Замораживание без сахара

1. Тщательно перебираем урожай. Незрелые и испорченные ягоды выбрасываем, а хорошие освобождаем от мусора.

2. Выкладываем ягоди в глубокую емкость и заливаем водой. Тщательно промываем, несколько раз меняя воду.

3. Промытые ягоды раскладываем в один слой на бумажные полотенца и даем полностью высохнуть.

4. Далее следует устроить облепихе шоковую заморозку. Раскладываем ягоды на плоскую поверхность, застеленную пергаментом, и отправляем в морозильную камеру с температурой -20 градусов. Оставляем на несколько часов.

5. Замороженные ягоды складываем в герметичные пакеты или контейнеры и храним в морозилке подальше от продуктов, имеющих специфический запах.

Замораживание с сахаром

Облепиху с сахаром можно замораживать, если вы любите лакомиться вкусным и ароматным чаем из ягоды, или для приготовления разнообразных десертов.

1. Повторите первые три пункта из предыдущего списка.

2. Превращаем облепиху в пюре с помощью блендера или сита.

3. Добавляем сахар. Количество регулируем по собственному вкусу.

4. Разливаем смесь в небольшие контейнеры или формы для льда и замораживаем.

Замороженная облепиха может храниться в морозильной камере в течение 9-10 месяцев, независимо от того, использовался ли сахар для ее заготовки.

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