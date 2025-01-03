Как правильно запечь курицу целиком, чтобы она была сочной: делимся простым лайфхаком

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите запечь курицу целиком, но так, чтобы она была сочной и мягкой, кулинары советуют ее хорошо замариновать. А еще нужно сделать на коже надрезы и добавить бекон.

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Как вкусно запечь курицу

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной запеченной сочной курицы, с соевым соусом и медом.

Запеченная курица

Ингредиенты:

  • Курица 1 тушка
  • Картофель 1,5 кг
  • Бекон 100 г
  • Масло сливочное 50 г
  • Соль

Маринад:

  • Масло растительное 30 г
  • Соевый соус 5 ст.л
  • Мед 1 ст.л
  • Специи для курицы, паприка копченая, чеснок

Способ приготовления:

1. На курице сделайте надрезы, во внутрь надрезов положите сливочное масло чередуя с беконом. Переложите в форму для запекания курицу положите в центр, по бокам картофель и апельсины.

Приготовление курицы

2. Смешайте все для маринада и полейте курицу.

Маринад для курицы

3. Готовьте в духовке при 200 С 40-60 минут!

Сколько готовить курицу

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