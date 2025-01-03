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Как правильно запечь курицу целиком, чтобы она была сочной: делимся простым лайфхаком
Если вы хотите запечь курицу целиком, но так, чтобы она была сочной и мягкой, кулинары советуют ее хорошо замариновать. А еще нужно сделать на коже надрезы и добавить бекон.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной запеченной сочной курицы, с соевым соусом и медом.
Ингредиенты:
- Курица 1 тушка
- Картофель 1,5 кг
- Бекон 100 г
- Масло сливочное 50 г
- Соль
Маринад:
- Масло растительное 30 г
- Соевый соус 5 ст.л
- Мед 1 ст.л
- Специи для курицы, паприка копченая, чеснок
Способ приготовления:
1. На курице сделайте надрезы, во внутрь надрезов положите сливочное масло чередуя с беконом. Переложите в форму для запекания курицу положите в центр, по бокам картофель и апельсины.
2. Смешайте все для маринада и полейте курицу.
3. Готовьте в духовке при 200 С 40-60 минут!
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