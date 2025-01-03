Если вы хотите запечь курицу целиком, но так, чтобы она была сочной и мягкой, кулинары советуют ее хорошо замариновать. А еще нужно сделать на коже надрезы и добавить бекон.

Видео дня

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной запеченной сочной курицы, с соевым соусом и медом.

Ингредиенты:

Курица 1 тушка

Картофель 1,5 кг

Бекон 100 г

Масло сливочное 50 г

Соль

Маринад:

Масло растительное 30 г

Соевый соус 5 ст.л

Мед 1 ст.л

Специи для курицы, паприка копченая, чеснок

Способ приготовления:

1. На курице сделайте надрезы, во внутрь надрезов положите сливочное масло чередуя с беконом. Переложите в форму для запекания курицу положите в центр, по бокам картофель и апельсины.

2. Смешайте все для маринада и полейте курицу.

3. Готовьте в духовке при 200 С 40-60 минут!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: