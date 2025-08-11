Как правильно жарить оладьи из кабачков, чтобы они не были жирными: делимся рецептом
Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса и при этом готовится блюдо очень просто и всего 10 минут. Для того, чтобы оладьи были пышными и не горели, добавьте в тесто тертый сыр, а главное – отожмите тертый кабачок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких и при этом – хорошо прожаренных кабачковых оладий.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2 яйца
- 4 ст. ложки муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 1 ч.л соли + 1/3 ч.л соли в отжатый кабачок
- 100 г любого сыра (моцарелла + Гауда )
- помидор и сметана 20% для подачи
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите лишнюю жидкость и добавьте яйцо, муку, соль, специи, тертый сыр и перемешайте.
2. На разогретую сковороду выложите тесто, хорошо обжарьте с двух сторон под крышкой.
3. Для соуса: сметана + тертый чеснок + укроп.
Подавайте оладьи с соусом и помидорами!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: