Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса и при этом готовится блюдо очень просто и всего 10 минут. Для того, чтобы оладьи были пышными и не горели, добавьте в тесто тертый сыр, а главное – отожмите тертый кабачок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких и при этом – хорошо прожаренных кабачковых оладий.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 яйца

4 ст. ложки муки

1 ч.л разрыхлителя

1 ч.л соли + 1/3 ч.л соли в отжатый кабачок

100 г любого сыра (моцарелла + Гауда )

помидор и сметана 20% для подачи

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите лишнюю жидкость и добавьте яйцо, муку, соль, специи, тертый сыр и перемешайте.

2. На разогретую сковороду выложите тесто, хорошо обжарьте с двух сторон под крышкой.

3. Для соуса: сметана + тертый чеснок + укроп.

Подавайте оладьи с соусом и помидорами!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: