Оладьи из кабачков – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса и при этом готовится блюдо очень просто и всего 10 минут. Для того, чтобы оладьи были пышными и не горели, добавьте в тесто тертый сыр, а главное – отожмите тертый кабачок.

Оладьи из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких и при этом – хорошо прожаренных кабачковых оладий.

Ингредиенты: 

  • 1 кг кабачков 
  • 2 яйца
  • 4 ст. ложки муки
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 1 ч.л соли + 1/3 ч.л соли в отжатый кабачок
  • 100 г любого сыра (моцарелла + Гауда )
  • помидор и сметана 20% для подачи

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите лишнюю жидкость и добавьте яйцо, муку, соль, специи, тертый сыр и перемешайте.

Тертый кабачок для теста

2. На разогретую сковороду выложите тесто, хорошо обжарьте с двух сторон под крышкой. 

Как правильно жарить оладьи из кабачков

3. Для соуса: сметана + тертый чеснок + укроп.

Соус для блюда

Подавайте оладьи с соусом и помидорами!

Готовые оладьи

