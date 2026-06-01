В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и доступные блюда из минимального количества ингредиентов. Одним из таких вариантов может стать нежная намазка, которая прекрасно сочетается с хлебом, гренками или лавашем. Для ее приготовления понадобятся лишь кабачок, плавленый сыр и немного зелени. Закуска получается легкой, ароматной и очень бюджетной.

Идея приготовления вкусной бюджетной намазки из кабачков опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

укроп – по вкусу

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо помойте и натрите на крупной терке. Если овощ молодой, кожуру можно не снимать.

2. Выложите натертый кабачок на сухую сковородку и тушите несколько минут до мягкости, чтобы испарилась лишняя влага. После этого полностью охладите.

3. Плавленые сырки натрите на терке или нарежьте небольшими кусочками для удобства дальнейшего измельчения.

4. К охлажденному кабачку добавьте плавленый сыр, измельченный укроп, чеснок, соль и перец.

5. Взбейте все ингредиенты блендером до однородной кремовой консистенции. При необходимости отрегулируйте количество специй по своему вкусу.

6. Готовую намазку поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы вкусы лучше соединились. Подавайте с хрустящим хлебом, тостами, крекерами или лавашем.

7. Такая бюджетная намазка из кабачков станет отличным способом разнообразить летнее меню. Она готовится быстро, требует минимум продуктов и отлично подходит для ежедневного использования.

