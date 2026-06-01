Как приготовить бюджетную намазку из кабачков: рецепт вкусной сезонной закуски
В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и доступные блюда из минимального количества ингредиентов. Одним из таких вариантов может стать нежная намазка, которая прекрасно сочетается с хлебом, гренками или лавашем. Для ее приготовления понадобятся лишь кабачок, плавленый сыр и немного зелени. Закуска получается легкой, ароматной и очень бюджетной.
Идея приготовления вкусной бюджетной намазки из кабачков опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- укроп – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо помойте и натрите на крупной терке. Если овощ молодой, кожуру можно не снимать.
2. Выложите натертый кабачок на сухую сковородку и тушите несколько минут до мягкости, чтобы испарилась лишняя влага. После этого полностью охладите.
3. Плавленые сырки натрите на терке или нарежьте небольшими кусочками для удобства дальнейшего измельчения.
4. К охлажденному кабачку добавьте плавленый сыр, измельченный укроп, чеснок, соль и перец.
5. Взбейте все ингредиенты блендером до однородной кремовой консистенции. При необходимости отрегулируйте количество специй по своему вкусу.
6. Готовую намазку поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы вкусы лучше соединились. Подавайте с хрустящим хлебом, тостами, крекерами или лавашем.
7. Такая бюджетная намазка из кабачков станет отличным способом разнообразить летнее меню. Она готовится быстро, требует минимум продуктов и отлично подходит для ежедневного использования.
