А вы когда-нибудь пробовать приготовить арахисовую пасту дома? Если нет, то вы очень многое потеряли и сейчас самое время наверстать это. Арахисовая паста насыщена витаминами и богата белками, ненасыщенными жирами и клетчаткой. Домашняя арахисовая паста не имеет вредных добавок, поэтому станет прекрасным дополнением к сбалансированному питанию, если употреблять ее в умеренном количестве.

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Также существует основное правило приготовления. Арахис должен быть жареным. Именно тогда паста приобретет свой невероятный вкус и аромат. Так уверяет фудблогер Екатерина Пескова, которая в своем Instagram представила рецепт домашней арахисовой пасты.

Ингредиенты

Арахис

Масло

Способ приготовления

1. Арахис поджариваем на сухой сковороде или в духовке до золотистости и характерного запаха.

2. Перекладываем арахис в чашу блендера и измельчаем.

3. Если арахис слишком сухой, добавляем немного масла, регулируя структуру пасты.

4. Сроки хранения при комнатной температуре в закрытом боксе – от 1 до 3 месяцев в зависимости от влажности помещения.

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