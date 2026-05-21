Домашний плавленый сыр это простая альтернатива магазинным продуктам, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Он получается нежным, кремовым и хорошо намазывается на хлеб или тосты. Такой сыр можно сделать как в классическом варианте, так и с добавлением любимых вкусовых ингредиентов. Рецепт не требует сложных техник, а весь процесс занимает немного времени.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

соль – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

ветчина – 150 г (по желанию)

зелень, паприка, сушеный лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите творог в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, соду и яйцо.

2. Хорошо перемешайте массу до однородности. При желании можно воспользоваться блендером, чтобы избавиться от комочков и сделать текстуру более гладкой.

3. Поставьте смесь на слабый огонь и начните медленно нагревать, постоянно помешивая. Сыр постепенно начнет плавиться и превращаться в кремовую массу.

4. Когда смесь станет полностью однородной и жидкой, снимите ее с огня. Добавьте сливочное масло и нарезанную ветчину. Также на этом этапе можно добавить зелень или любимые специи.

5. Тщательно перемешайте готовую массу и переложите в контейнер. Накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. После этого поставьте в холодильник на 5-6 часов до полного загустения.

6. После охлаждения домашний плавленый сыр готов к подаче. Он прекрасно сочетается с хлебом, тостами или как дополнение к завтраку или перекусу.

