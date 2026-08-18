Домашний плавленый сыр легко приготовить самостоятельно из нескольких доступных продуктов. Он получается нежным, кремообразным и хорошо намазывается на хлеб или гренки. По желанию в основу можно добавить колбасу, зелень, сушеные травы или вяленые помидоры. Такая закуска готовится довольно быстро и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для творожной основы:

творог – 500 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

сода – 1 ч.л.

соль – 1,5 ч.л.

Для начинки:

баликовая колбаса – 100-120 г

По желанию колбасу можно заменить укропом, сушеными травами или мелко нарезанными вялеными помидорами.

Способ приготовления:

1. Переложите творог в кастрюлю с толстым дном. Добавьте растопленное сливочное масло, яйца, соду и соль. Взбейте все погружным блендером до максимально однородной консистенции.

2. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь. Постоянно перемешивайте творожную массу, чтобы она равномерно нагревалась и не приставала ко дну. Примерно через 5-7 минут творог начнёт плавиться и превращаться в гладкую однородную массу.

3. Когда сыр полностью расплавится, снимите кастрюлю с огня. Если остались небольшие комочки, еще раз взбейте массу блендером. На этом этапе основа уже готова.

4. Нарежьте баликовскую колбасу очень мелкими кусочками и добавьте в горячий сыр. Перемешайте. Если хотите изменить вкус, вместо колбасы можно использовать свежий укроп, сушеные травы или вяленые помидоры.

5. Готовую сырную массу переложите в чистую ёмкость и оставьте остывать. Поставьте в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время домашний плавленый сыр станет гуще и приобретёт нужную консистенцию.

6. Его можно подавать с хлебом, тостами или хрустящими гренками. Такой сыр также подойдет в качестве начинки для бутербродов или дополнения к простым домашним закускам.

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