Вкусную намазку на хлеб можно приготовить из домашних кабачков. Рецепт элементарный и бюджетный, в составе только доступные и натуральные ингредиенты.

Идея приготовления кабачковой намазки с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

плавленый сырок – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

масло – 1-2 ст. л. (для пропарки на сковороде)

соль примерно – 0,5 ч. л.

перец

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, порезать кубиками (примерно 2х2).

2. Отправить на разогретую с маслом сковородку на на 10-15 минут.

3. Накрыть крышкой, периодически помешивать.

4. Чеснок выжать, посолить, поперчить.

5. Перемешать и тушить еще минут 5.

6. Воду добавлять не нужно – кабачки сами пустят сок.

7. Если кабачки готовы, а сока все еще много, нужно оставить их на несколько минут на огне без крышки. Но важно следить, чтобы они не жарились.

8. Переложить кабачки в блендер.

9. Плавленые сырки нарезать кубиками и положить к еще теплым кабачкам.

10. Измельчить вместе блендером до однородности.

11. Перелить в тару и охладить полностью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: