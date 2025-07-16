Как приготовить домашнюю кабачковую намазку: лучше магазинной
Вкусную намазку на хлеб можно приготовить из домашних кабачков. Рецепт элементарный и бюджетный, в составе только доступные и натуральные ингредиенты.
Идея приготовления кабачковой намазки с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- плавленый сырок – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 1-2 ст. л. (для пропарки на сковороде)
- соль примерно – 0,5 ч. л.
- перец
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть, порезать кубиками (примерно 2х2).
2. Отправить на разогретую с маслом сковородку на на 10-15 минут.
3. Накрыть крышкой, периодически помешивать.
4. Чеснок выжать, посолить, поперчить.
5. Перемешать и тушить еще минут 5.
6. Воду добавлять не нужно – кабачки сами пустят сок.
7. Если кабачки готовы, а сока все еще много, нужно оставить их на несколько минут на огне без крышки. Но важно следить, чтобы они не жарились.
8. Переложить кабачки в блендер.
9. Плавленые сырки нарезать кубиками и положить к еще теплым кабачкам.
10. Измельчить вместе блендером до однородности.
11. Перелить в тару и охладить полностью.
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