Как приготовить домашнюю куриную колбасу на бутерброды: в составе только натуральные компоненты
Домашняя куриная колбаса – это вкусный и полезный вариант для бутербродов, когда хочется чего-то нежного, но без лишних добавок. Такая колбаса готовится из простых и доступных продуктов, не содержит искусственных красителей, усилителей вкуса или консервантов. Ее можно подавать к завтраку, брать с собой на работу или использовать для бутербродов детям в школу. Готовится она просто, а по вкусу не уступает магазинной.
Идея приготовления вкусной домашней колбасы из курицы опубликована на странице фудблогера nastya food pozytyw в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 550 г
- куриное бедро без кости – 350 г
- сливки 10% – 100 мл. (можно взять 20-33%, колбаса будет нежнее)
- чеснок сушеный – 1 ч.л. с горкой
- перец молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
- паприка и куркума – для посыпки (по желанию)
Способ приготовления:
1. Куриное филе измельчить в мясорубке или чаше блендера до однородной массы.
2. Если бедро с костью, осторожно отделить мясо и нарезать его мелкими кубиками.
3. Соединить оба вида мяса, добавить сливки, соль, специи, чеснок.
4. Все тщательно перемешать до однородности.
5. Накрыть массу пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4-5 часов, чтобы ингредиенты хорошо пропитались специями.
6. После этого выложить фарш на пленку для запекания, сформировать плотный рулет в виде колбаски и завязать края.
7. Выпекать в духовке при температуре 180°C около 50 минут.
8. Готовую колбасу оставить остывать, не снимая пленку. Лучше всего – оставить ее на ночь в холодильнике, чтобы она стала плотной и удобно резалась.
9. Подавайте домашнюю куриную колбасу к завтраку или используйте для бутербродов. Она получается нежной, ароматной и абсолютно натуральной без лишних добавок или консервантов.
