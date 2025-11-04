Домашняя куриная колбаса – это вкусный и полезный вариант для бутербродов, когда хочется чего-то нежного, но без лишних добавок. Такая колбаса готовится из простых и доступных продуктов, не содержит искусственных красителей, усилителей вкуса или консервантов. Ее можно подавать к завтраку, брать с собой на работу или использовать для бутербродов детям в школу. Готовится она просто, а по вкусу не уступает магазинной.

Идея приготовления вкусной домашней колбасы из курицы опубликована на странице фудблогера nastya food pozytyw в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 550 г

куриное бедро без кости – 350 г

сливки 10% – 100 мл. (можно взять 20-33%, колбаса будет нежнее)

чеснок сушеный – 1 ч.л. с горкой

перец молотый – по вкусу

соль – по вкусу

паприка и куркума – для посыпки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить в мясорубке или чаше блендера до однородной массы.

2. Если бедро с костью, осторожно отделить мясо и нарезать его мелкими кубиками.

3. Соединить оба вида мяса, добавить сливки, соль, специи, чеснок.

4. Все тщательно перемешать до однородности.

5. Накрыть массу пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4-5 часов, чтобы ингредиенты хорошо пропитались специями.

6. После этого выложить фарш на пленку для запекания, сформировать плотный рулет в виде колбаски и завязать края.

7. Выпекать в духовке при температуре 180°C около 50 минут.

8. Готовую колбасу оставить остывать, не снимая пленку. Лучше всего – оставить ее на ночь в холодильнике, чтобы она стала плотной и удобно резалась.

9. Подавайте домашнюю куриную колбасу к завтраку или используйте для бутербродов. Она получается нежной, ароматной и абсолютно натуральной без лишних добавок или консервантов.

