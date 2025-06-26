Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

Для сытного и вкусного обеда идеально подходит домашняя лазанья. Для такого блюда используйте уже готовые магазинные листы – так будет значительно быстрее. Изюминкой такого кулинарного шедевра является соус бешамель.

Идея приготовления сытной лазаньи для ужина опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. С таким рецептом справится каждая хозяйка.

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

Ингредиенты:

  • листы для лазаньи – 16 шт.
  • филе говядины – 700 г
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • томаты пелати или свежий – 400 г
  • красное сухое вино – 100 г
  • соль, перец, паприка
  • сыр на терку – 400 г

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • масло сливочное – 120 г
  • мука – 120 г
  • молоко – 900 мл.
  • соль/перец – по вкусу
  • мускатный орех

Способ приготовления:

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

1. Морковь нарезать на маленькие кубики и обжарить с чесноком.

2. Добавить фарш, перемешать, жарить еще 5 минут.

3. Добавить красное вино и немного выпарить.

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

4. Далее добавить томатную пасту, томаты, соль, перец, паприку.

5. Накрыть крышкой и тушить 15 минут на маленьком огне.

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

6. Для соуса растопить сливочное масло, ввести муку и часто перемешивать, чтобы не было комочков (огонь должен быть минимальный).

7. Добавить молоко, перемешать.

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

8. Посолить, поперчить и добавить немного мускатного ореха.

9 Листы лазаньи отварить при необходимости (прочитать на упаковке).

Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется

10. Обмазать форму соусом листы для лазаньи. Далее фарш, соус, сыр (так повторить 3 раза).

11. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 45 минут. Если предварительно листы отваривали тогда на 35 минут.

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