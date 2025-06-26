Как приготовить домашнюю лазанью на ужин: тесто вымешивать не придется
Для сытного и вкусного обеда идеально подходит домашняя лазанья. Для такого блюда используйте уже готовые магазинные листы – так будет значительно быстрее. Изюминкой такого кулинарного шедевра является соус бешамель.
Идея приготовления сытной лазаньи для ужина опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana ovinnikova в Instagram. С таким рецептом справится каждая хозяйка.
Ингредиенты:
- листы для лазаньи – 16 шт.
- филе говядины – 700 г
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 1 ст.л.
- томаты пелати или свежий – 400 г
- красное сухое вино – 100 г
- соль, перец, паприка
- сыр на терку – 400 г
Ингредиенты для соуса бешамель:
- масло сливочное – 120 г
- мука – 120 г
- молоко – 900 мл.
- соль/перец – по вкусу
- мускатный орех
Способ приготовления:
1. Морковь нарезать на маленькие кубики и обжарить с чесноком.
2. Добавить фарш, перемешать, жарить еще 5 минут.
3. Добавить красное вино и немного выпарить.
4. Далее добавить томатную пасту, томаты, соль, перец, паприку.
5. Накрыть крышкой и тушить 15 минут на маленьком огне.
6. Для соуса растопить сливочное масло, ввести муку и часто перемешивать, чтобы не было комочков (огонь должен быть минимальный).
7. Добавить молоко, перемешать.
8. Посолить, поперчить и добавить немного мускатного ореха.
9 Листы лазаньи отварить при необходимости (прочитать на упаковке).
10. Обмазать форму соусом листы для лазаньи. Далее фарш, соус, сыр (так повторить 3 раза).
11. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 45 минут. Если предварительно листы отваривали тогда на 35 минут.
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