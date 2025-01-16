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Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся секретами
Куриное филе – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сочных котлет, отбивных, а также сытных салатов. Еще филе можно запечь в духовке и приготовить со сливками и зеленью на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного жареного филе с овощами и сливками.
Ингредиенты:
- 2 куриные филе
- масло, соль, черный перец, сухой чеснок, паприка, карри
- крахмал/мука
- 10-15 томатов черри/коктейльных
- 1 зубчик чеснока
- 50 г шпината
- 200 мл сливок от 15%
- соль, мускатный орех
Способ приготовления:
1. На филе сделайте надрезы, посолите, поперчите и обжарьте с двух сторон на сковороде.
2. На другой сковороде обжарьте шпинат с помидорами и сливками, туда переложите филе и тушите до готовности филе.
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