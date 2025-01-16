Куриное филе – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сочных котлет, отбивных, а также сытных салатов. Еще филе можно запечь в духовке и приготовить со сливками и зеленью на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного жареного филе с овощами и сливками.

Ингредиенты:

2 куриные филе

масло, соль, черный перец, сухой чеснок, паприка, карри

крахмал/мука

10-15 томатов черри/коктейльных

1 зубчик чеснока

50 г шпината

200 мл сливок от 15%

соль, мускатный орех

Способ приготовления:

1. На филе сделайте надрезы, посолите, поперчите и обжарьте с двух сторон на сковороде.

2. На другой сковороде обжарьте шпинат с помидорами и сливками, туда переложите филе и тушите до готовности филе.

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