Когда начинается сезон кабачков, хочется приготовить из них не только оладьи или рагу. Отличной альтернативой классическим голубцам станут фаршированные кабачки с куриным мясом, рисом и томатным соусом. Блюдо получается сочным, сытным и очень ароматным, а готовится значительно проще, чем традиционные голубцы. Такой рецепт отлично подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления сытных кабачковых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3-4 шт.

куриный фарш – 550-600 г

варёный рис – 300 г

лук репчатый – 1 крупная шт.

морковь – 1 крупная шт.

томатный соус – 120-150 г для обжарки

томатный соус – 250-300 г для заливки

вода – 150-200 мл.

пармезан – 40-50 г

приправа к курице – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

прованские травы – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сметана – по желанию

Способ приготовления:

1. Если готовите фарш самостоятельно, пропустите через мясорубку куриное филе вместе с луком. Если используете готовый фарш, лук можно добавить в овощную зажарку.

2. Смешайте куриный фарш с 250 г вареного риса. Добавьте приправу для курицы, сушеный чеснок, прованские травы, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте до мягкости. Добавьте томатный соус для зажарки, влейте немного воды и тушите несколько минут.

4. Готовую овощную зажарку добавьте к мясной начинке и ещё раз тщательно перемешайте.

5. Нарежьте кабачки крупными кружочками и аккуратно удалите серединку, оставив достаточно мякоти по краям.

6. Наполните кабачки приготовленной начинкой и плотно уложите в форму для запекания.

7. Отдельно смешайте томатный соус с водой. По желанию можно добавить несколько ложек сметаны, чтобы вкус был более нежным. Полейте этой смесью кабачки.

8. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30-35 минут. За 5 минут до готовности посыпьте сверху натертым пармезаном и верните форму в духовку, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

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