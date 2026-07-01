Как приготовить голубцы из кабачков: идеальное блюдо для сытного обеда
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Когда начинается сезон кабачков, хочется приготовить из них не только оладьи или рагу. Отличной альтернативой классическим голубцам станут фаршированные кабачки с куриным мясом, рисом и томатным соусом. Блюдо получается сочным, сытным и очень ароматным, а готовится значительно проще, чем традиционные голубцы. Такой рецепт отлично подойдет для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления сытных кабачковых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3-4 шт.
- куриный фарш – 550-600 г
- варёный рис – 300 г
- лук репчатый – 1 крупная шт.
- морковь – 1 крупная шт.
- томатный соус – 120-150 г для обжарки
- томатный соус – 250-300 г для заливки
- вода – 150-200 мл.
- пармезан – 40-50 г
- приправа к курице – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- прованские травы – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сметана – по желанию
Способ приготовления:
1. Если готовите фарш самостоятельно, пропустите через мясорубку куриное филе вместе с луком. Если используете готовый фарш, лук можно добавить в овощную зажарку.
2. Смешайте куриный фарш с 250 г вареного риса. Добавьте приправу для курицы, сушеный чеснок, прованские травы, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте до мягкости. Добавьте томатный соус для зажарки, влейте немного воды и тушите несколько минут.
4. Готовую овощную зажарку добавьте к мясной начинке и ещё раз тщательно перемешайте.
5. Нарежьте кабачки крупными кружочками и аккуратно удалите серединку, оставив достаточно мякоти по краям.
6. Наполните кабачки приготовленной начинкой и плотно уложите в форму для запекания.
7. Отдельно смешайте томатный соус с водой. По желанию можно добавить несколько ложек сметаны, чтобы вкус был более нежным. Полейте этой смесью кабачки.
8. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30-35 минут. За 5 минут до готовности посыпьте сверху натертым пармезаном и верните форму в духовку, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
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