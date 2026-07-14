В сезон пикников хочется не только жарить мясо, но и попробовать что-то новое на мангале. Одним из таких вариантов может стать хачапури с сыром, которое готовится очень быстро. Для этого блюда понадобится всего несколько доступных продуктов, а результат получается сочным и ароматным. Такой рецепт прекрасно подойдет для отдыха на природе или семейного ужина на открытом воздухе.

Известный украинский кулинар Алик Мкртчян поделился простым способом приготовления хачапури на мангале на своей странице в Instagram. Главная особенность рецепта заключается в том, что сыр запекается внутри слоеного теста прямо на шампуре.

Ингредиенты:

сыр сулугуни – 400–500 г

готовое слоеное тесто – 500 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сыр сулугуни нарежьте крупными кубиками, чтобы их было удобно нанизывать на шампур.

2. Слоеное тесто разморозьте, если оно было замороженным, и нарежьте длинными полосками.

3. Каждый кусочек сыра нанизайте на шампур, после чего плотно оберните его полосками теста.

4. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли до однородной консистенции.

5. С помощью кулинарной кисточки смажьте тесто яичной смесью.

6. Выложите шампуры на мангал с хорошо прогоревшими углями и обжаривайте, постоянно переворачивая, чтобы тесто равномерно подрумянилось со всех сторон.

7. Готовьте примерно 15-20 минут, пока тесто не станет золотистым, а сыр внутри полностью не расплавится.

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