Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Хачапури с сыром очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого нужно сделать простое тесто на кефире. Оно прекрасно раскатывается, не рвется и прекрасно прожаривается на сковородке.

Идея приготовления хачапури с сыром из теста на кефире опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире


Ингредиенты (на 2 шт.):

  • 150 г кефира
  • яйцо
  • 0.5 ч.л. соли и сахара
  • 6 г растительного масла
  • 160 г сулугуни
  • 240 г муки

Способ приготовления:

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

1. В тарелку влить кефир, разбить яйцо.

2. Добавить 0,5 ч.л. соли и сахара.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

3. Добавить немного масла, разрыхлитель и все вымешать.

4. Просеять муку и замешать однородное мягкое тесто – муки может понадобиться немного больше чем в рецепте.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

5. Тесто разделите на две половины, и раскатайте его.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

6. Выложите натертый сулугуни по центру, подверните и защипните тесто.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

7. Переверните его и раскатайте в круглую форму.

8. Жарить на среднем огне без масла до румяности с обеих сторон - по готовности можно натереть маслом, будет еще вкуснее.

Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире

