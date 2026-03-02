Хачапури с сыром очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого нужно сделать простое тесто на кефире. Оно прекрасно раскатывается, не рвется и прекрасно прожаривается на сковородке.

Идея приготовления хачапури с сыром из теста на кефире опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.



Ингредиенты (на 2 шт.):

150 г кефира

яйцо

0.5 ч.л. соли и сахара

6 г растительного масла

160 г сулугуни

240 г муки

Способ приготовления:

1. В тарелку влить кефир, разбить яйцо.

2. Добавить 0,5 ч.л. соли и сахара.

3. Добавить немного масла, разрыхлитель и все вымешать.

4. Просеять муку и замешать однородное мягкое тесто – муки может понадобиться немного больше чем в рецепте.

5. Тесто разделите на две половины, и раскатайте его.

6. Выложите натертый сулугуни по центру, подверните и защипните тесто.

7. Переверните его и раскатайте в круглую форму.

8. Жарить на среднем огне без масла до румяности с обеих сторон - по готовности можно натереть маслом, будет еще вкуснее.

