Как приготовить хачапури на сковородке: простой рецепт из теста на кефире
Хачапури с сыром очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого нужно сделать простое тесто на кефире. Оно прекрасно раскатывается, не рвется и прекрасно прожаривается на сковородке.
Идея приготовления хачапури с сыром из теста на кефире опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты (на 2 шт.):
- 150 г кефира
- яйцо
- 0.5 ч.л. соли и сахара
- 6 г растительного масла
- 160 г сулугуни
- 240 г муки
Способ приготовления:
1. В тарелку влить кефир, разбить яйцо.
2. Добавить 0,5 ч.л. соли и сахара.
3. Добавить немного масла, разрыхлитель и все вымешать.
4. Просеять муку и замешать однородное мягкое тесто – муки может понадобиться немного больше чем в рецепте.
5. Тесто разделите на две половины, и раскатайте его.
6. Выложите натертый сулугуни по центру, подверните и защипните тесто.
7. Переверните его и раскатайте в круглую форму.
8. Жарить на среднем огне без масла до румяности с обеих сторон - по готовности можно натереть маслом, будет еще вкуснее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: