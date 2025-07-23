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Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке
Хачапури – вкусная грузинская выпечка, которую можно приготовить всего за 10 минут. Вы сможете очень легко сделать это просто на сковородке.
Идея приготовления хачапури за 10 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- молоко – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- творог – 200 г
- сливочное масло – 50 г
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйцо, молоко и соль взбить венчиком.
2. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр.
3. Хорошо перемешать.
4. Разделить тесто на 2 части и жарить 2 хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.
5. Смазать сливочным маслом.
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