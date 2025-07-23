Хачапури – вкусная грузинская выпечка, которую можно приготовить всего за 10 минут. Вы сможете очень легко сделать это просто на сковородке.

Идея приготовления хачапури за 10 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

молоко – 1 стакан

мука – 1 стакан

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

творог – 200 г

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйцо, молоко и соль взбить венчиком.

2. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр.

3. Хорошо перемешать.

4. Разделить тесто на 2 части и жарить 2 хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.

5. Смазать сливочным маслом.

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