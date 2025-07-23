Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

Хачапури – вкусная грузинская выпечка, которую можно приготовить всего за 10 минут. Вы сможете очень легко сделать это просто на сковородке.

Идея приготовления хачапури за 10 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 1 стакан
  • мука – 1 стакан
  • соль – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • творог – 200 г
  • сливочное масло – 50 г
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

1. Яйцо, молоко и соль взбить венчиком.

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

2. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, натертый сыр.

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

3. Хорошо перемешать.

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

4. Разделить тесто на 2 части и жарить 2 хачапури с обеих сторон по 2-3 минуты.

Как приготовить хачапури с сыром за 10 минут: рецепт на сковородке

5. Смазать сливочным маслом.

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