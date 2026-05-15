Как приготовить хачапури за 15 минут: рецепт из теста на кефире
Быстрые домашние блюда становятся все популярнее, особенно когда нужно приготовить что-то сытное без долгого ожидания. Один из таких вариантов – хачапури на кефирном тесте, которое не требует дрожжей и сложного замешивания. Тесто получается мягким и эластичным, а творожная начинка делает блюдо нежным и ароматным. Такой рецепт подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина.
Идея приготовления хачапури из теста на кефире опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 480 г
- кефир – 300 мл.
- яйцо – 1 шт.
- масло – 20 г
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
- сыр сулугуни или моцарелла – 380 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – для смазывания
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо перемешайте до однородности.
2. Постепенно добавляйте муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто.
3. Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте каждую в лепешку. В центр выложите натертый сыр, добавьте немного яйца, после чего защипните края и снова аккуратно раскатайте.
4. Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте хачапури с обеих сторон до румяной корочки. Следите, чтобы огонь был средним – так корж равномерно пропечется и не подгорит.
5. Готовые хачапури сразу после жарки смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими, когда сыр внутри еще тянется, а тесто остается нежным и мягким.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: