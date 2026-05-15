Быстрые домашние блюда становятся все популярнее, особенно когда нужно приготовить что-то сытное без долгого ожидания. Один из таких вариантов – хачапури на кефирном тесте, которое не требует дрожжей и сложного замешивания. Тесто получается мягким и эластичным, а творожная начинка делает блюдо нежным и ароматным. Такой рецепт подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления хачапури из теста на кефире опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 480 г

кефир – 300 мл.

яйцо – 1 шт.

масло – 20 г

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 10 г

сыр сулугуни или моцарелла – 380 г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо перемешайте до однородности.

2. Постепенно добавляйте муку вместе с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто.

3. Разделите тесто на 4 равные части и раскатайте каждую в лепешку. В центр выложите натертый сыр, добавьте немного яйца, после чего защипните края и снова аккуратно раскатайте.

4. Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте хачапури с обеих сторон до румяной корочки. Следите, чтобы огонь был средним – так корж равномерно пропечется и не подгорит.

5. Готовые хачапури сразу после жарки смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими, когда сыр внутри еще тянется, а тесто остается нежным и мягким.

