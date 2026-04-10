Как приготовить холодец из курицы, чтобы он точно застыл: делимся простым рецептом
Холодец из курицы получается достаточно диетическим и легким. Это идеальный вариант, если вы любите жирные блюда. Но очень важно соблюдать четкую технологию, чтобы бульон точно застыл, получился прозрачным и наваристым.
Идея приготовления идеального куриного холодца для праздничного стола опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные четвертинки – 4 шт.
- вода – 2,5 л
- желатин – 40 г (ориентир: 20 г желатина на 1 л жидкости)
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт. (нечищеный)
- чеснок – 2 зубчика
- перец горошком – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные четвертинки почистить от всего лишнего и замочить на 2 часа в холодной воде.
2. После этого залить чистой водой и поставить вариться.
3. Когда бульон закипит, уменьшить огонь до минимума, снять пенку и лишний жир.
4. Варить на очень медленном огне, чтобы только едва булькало, примерно час.
5. Через час добавить очищенную морковь, нечищеный лук, перец горошком и лавровый лист и варить еще 30 минут.
6. Посолить и добавить еще 5 минут медленно побулькивать.
7. Достать мясо, отделить его от костей и разобрать на волокна.
8. В горячий бульон добавить тертый чеснок, оставить настояться 5 минут, после чего процедить бульон.
9. Отдельно отлить примерно 100 мл. бульона, охладить его и развести в нем желатин.
10. Перелить желатиновую смесь в общий бульон и хорошо перемешать до полного растворения.
11. Разложить куриное мясо в тарелки, залить бульоном и украсить по желанию вареной морковью или зеленью.
12. Оставить охлаждаться при комнатной температуре 2-3 часа, после чего переставить в холодильник до полного застывания.
