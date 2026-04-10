Холодец из курицы получается достаточно диетическим и легким. Это идеальный вариант, если вы любите жирные блюда. Но очень важно соблюдать четкую технологию, чтобы бульон точно застыл, получился прозрачным и наваристым.

Ингредиенты:

куриные четвертинки – 4 шт.

вода – 2,5 л

желатин – 40 г (ориентир: 20 г желатина на 1 л жидкости)

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт. (нечищеный)

чеснок – 2 зубчика

перец горошком – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные четвертинки почистить от всего лишнего и замочить на 2 часа в холодной воде.

2. После этого залить чистой водой и поставить вариться.

3. Когда бульон закипит, уменьшить огонь до минимума, снять пенку и лишний жир.

4. Варить на очень медленном огне, чтобы только едва булькало, примерно час.

5. Через час добавить очищенную морковь, нечищеный лук, перец горошком и лавровый лист и варить еще 30 минут.

6. Посолить и добавить еще 5 минут медленно побулькивать.

7. Достать мясо, отделить его от костей и разобрать на волокна.

8. В горячий бульон добавить тертый чеснок, оставить настояться 5 минут, после чего процедить бульон.

9. Отдельно отлить примерно 100 мл. бульона, охладить его и развести в нем желатин.

10. Перелить желатиновую смесь в общий бульон и хорошо перемешать до полного растворения.

11. Разложить куриное мясо в тарелки, залить бульоном и украсить по желанию вареной морковью или зеленью.

12. Оставить охлаждаться при комнатной температуре 2-3 часа, после чего переставить в холодильник до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: