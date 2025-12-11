Как приготовить холодец всего за 2 часа: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
357
Для того, чтобы приготовить вкусный домашний холодец, не обязательно тратить на это целый день. Если воспользоваться следующей технологией,

Как приготовить холодец за 2 часа рассказала фудблогер tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 пачка желатина (25 г)
  • 600 мл теплой воды
  • 1 банка куриной тушенки (400 г)
  • 1 банка говяжьей тушенки (400 г)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин развести в теплой воде (не горячей) и оставить на 10 минут, чтобы набух.

2. Из тушенки убрать жир и жилки, оставить только мясо.

3. На дно емкости для холодца натереть свежий чеснок.

4. Выложить мясо слоями – можно чередовать курицу и говядину.

5. Залить все разведенным желатином.

6. Поставить в холодильник на 2 часа, пока застынет.

7. Перед подачей можно украсить зеленью или частичками вареного яйца.

