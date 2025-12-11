Все рецепты
Как приготовить холодец всего за 2 часа: рецепт на скорую руку
Для того, чтобы приготовить вкусный домашний холодец, не обязательно тратить на это целый день. Если воспользоваться следующей технологией,
Как приготовить холодец за 2 часа рассказала фудблогер tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 пачка желатина (25 г)
- 600 мл теплой воды
- 1 банка куриной тушенки (400 г)
- 1 банка говяжьей тушенки (400 г)
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин развести в теплой воде (не горячей) и оставить на 10 минут, чтобы набух.
2. Из тушенки убрать жир и жилки, оставить только мясо.
3. На дно емкости для холодца натереть свежий чеснок.
4. Выложить мясо слоями – можно чередовать курицу и говядину.
5. Залить все разведенным желатином.
6. Поставить в холодильник на 2 часа, пока застынет.
7. Перед подачей можно украсить зеленью или частичками вареного яйца.
