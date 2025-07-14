Для того, чтобы приготовить хрустящие сладкие трубочки с начинкой, вам не понадобится специальная вафельница. Если у вас нет такого кухонного девайса – используйте обычную сковородку для такого десерта.

Идея приготовления хрустящих трубочек без вафельницы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

мука –150 г

сливочное масло – 100 г

сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до однородности.

2. Добавить просеянную муку, перемешать.

3. Растопить сливочное масло.

4. Влить масло в тесто, перемешать.

5. Жарить на сухой сковородке, как блины.

6. Горячие заготовки свернуть в трубочки, пока не остыли.

7. Начинить сгущенкой и, по желанию, украсить.

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