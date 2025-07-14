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Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки
Для того, чтобы приготовить хрустящие сладкие трубочки с начинкой, вам не понадобится специальная вафельница. Если у вас нет такого кухонного девайса – используйте обычную сковородку для такого десерта.
Идея приготовления хрустящих трубочек без вафельницы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- мука –150 г
- сливочное масло – 100 г
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром до однородности.
2. Добавить просеянную муку, перемешать.
3. Растопить сливочное масло.
4. Влить масло в тесто, перемешать.
5. Жарить на сухой сковородке, как блины.
6. Горячие заготовки свернуть в трубочки, пока не остыли.
7. Начинить сгущенкой и, по желанию, украсить.
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