Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

Для того, чтобы приготовить хрустящие сладкие трубочки с начинкой, вам не понадобится специальная вафельница. Если у вас нет такого кухонного девайса – используйте обычную сковородку для такого десерта.

Идея приготовления хрустящих трубочек без вафельницы опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.

Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 100 г
  • мука –150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сгущенное молоко

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

1. Взбить яйца с сахаром до однородности.

2. Добавить просеянную муку, перемешать.

Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

3. Растопить сливочное масло.

4. Влить масло в тесто, перемешать.

Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

5. Жарить на сухой сковородке, как блины.

6. Горячие заготовки свернуть в трубочки, пока не остыли.

Как приготовить хрустящие сладкие трубочки без вафельницы: самый простой рецепт для каждой хозяйки

7. Начинить сгущенкой и, по желанию, украсить.

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