Домашний хлеб – это не только невероятный вкус, но и чувство уюта от аромата, проникающего в каждый уголок дома. Выпекание хлеба – особый процесс, требующий внимательности, любви и, конечно же, немного магии.

Видео дня

Фудблогер Инна Рузяк в Instagram показала, как она выпекает хлеб дома. Ее рецепт оказался невероятно легким, ведь тесто даже не нуждается в замесе.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Теплая вода – 375 мл

Сахар – 9 гр

Дрожжи сухие – 9 гр

Соль – 8 гр

Способ приготовления

1. В теплую воду добавить: соль, сахар, дрожжи и хорошо перемешать.

2. Получившуюся смесь добавляем к просеянной муке и вымешиваем ложкой до однородности.

3. Оставляем тесто в теплом месте на 40 минут.

4. Выкладываем тесто на пергамент и формируем хлеб.

5. Переносим в казан, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.

6. Накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 240 градусов духовку на 25 минут.

7. Снимаем фольгу, убавляем нагрев до 220 градусов и выпекаем еще 20 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты хлеба: