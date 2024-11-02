Как приготовить хрустящий и пышный хлеб без замеса: пошаговый рецепт
Домашний хлеб – это не только невероятный вкус, но и чувство уюта от аромата, проникающего в каждый уголок дома. Выпекание хлеба – особый процесс, требующий внимательности, любви и, конечно же, немного магии.
Фудблогер Инна Рузяк в Instagram показала, как она выпекает хлеб дома. Ее рецепт оказался невероятно легким, ведь тесто даже не нуждается в замесе.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр
- Теплая вода – 375 мл
- Сахар – 9 гр
- Дрожжи сухие – 9 гр
- Соль – 8 гр
Способ приготовления
1. В теплую воду добавить: соль, сахар, дрожжи и хорошо перемешать.
2. Получившуюся смесь добавляем к просеянной муке и вымешиваем ложкой до однородности.
3. Оставляем тесто в теплом месте на 40 минут.
4. Выкладываем тесто на пергамент и формируем хлеб.
5. Переносим в казан, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.
6. Накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 240 градусов духовку на 25 минут.
7. Снимаем фольгу, убавляем нагрев до 220 градусов и выпекаем еще 20 минут.
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