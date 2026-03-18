Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом
Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем сочетаются разнообразные овощи, а также пикантные специи. Для идеального результата важно, чтобы желток оставался не до конца готов и в него можно было обмакнуть хлеб.
Идея приготовления вкусной домашней шакшуки опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 3-4 зубчика чеснока
- 4 перец чили – по вкусу
- 1 сладкий перец
- 3-4 помидора
- 1,5 ст.л. томатной пасты
- 50-70 мл. воды
- соль, перец, щепотка сахара – по вкусу
- 1 ч.л. паприки
- 0,5 ч.л. кориандра
- 0,5 ч.л. тмина
- 4 яйца
- зелень кинзы
- брынза/фета – по желанию
- 1-2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
1. На небольшом количестве масла обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок до прозрачности.
2. Добавить перец чили и нарезанный сладкий перец.
3. Жарить минуту.
4. Добавить томатную пасту, перемешать.
5. Добавить в сковородку помидоры, немного воды, соль, специи и перемешать.
6. Дать закипеть и тушить под крышкой 5-10 минут. Овощи должны стать мягкими, а соус немного загустеть.
7. В соусе сделать углубления, разбить в них яйца и готовить на маленьком огне несколько минут.
8. Важно, чтобы желток оставался жидким. Готовую шакшуку посыпать зеленью кинзы и по желанию брынзой или фетой.
