Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,1 т.
Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем сочетаются разнообразные овощи, а также пикантные специи. Для идеального результата важно, чтобы желток оставался не до конца готов и в него можно было обмакнуть хлеб.

Идея приготовления вкусной домашней шакшуки опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 4 перец чили – по вкусу
  • 1 сладкий перец
  • 3-4 помидора
  • 1,5 ст.л. томатной пасты
  • 50-70 мл. воды
  • соль, перец, щепотка сахара – по вкусу
  • 1 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. кориандра
  • 0,5 ч.л. тмина
  • 4 яйца
  • зелень кинзы
  • брынза/фета – по желанию
  • 1-2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

1. На небольшом количестве масла обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок до прозрачности.

Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

2. Добавить перец чили и нарезанный сладкий перец.

3. Жарить минуту.

Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

4. Добавить томатную пасту, перемешать.

5. Добавить в сковородку помидоры, немного воды, соль, специи и перемешать.

Как приготовить идеальную домашнюю шакшуку: делимся простым рецептом

6. Дать закипеть и тушить под крышкой 5-10 минут. Овощи должны стать мягкими, а соус немного загустеть.

7. В соусе сделать углубления, разбить в них яйца и готовить на маленьком огне несколько минут.

8. Важно, чтобы желток оставался жидким. Готовую шакшуку посыпать зеленью кинзы и по желанию брынзой или фетой.

