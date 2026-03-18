Шакшука – популярное блюдо из яиц. В нем сочетаются разнообразные овощи, а также пикантные специи. Для идеального результата важно, чтобы желток оставался не до конца готов и в него можно было обмакнуть хлеб.

Идея приготовления вкусной домашней шакшуки опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

1 луковица

3-4 зубчика чеснока

4 перец чили – по вкусу

1 сладкий перец

3-4 помидора

1,5 ст.л. томатной пасты

50-70 мл. воды

соль, перец, щепотка сахара – по вкусу

1 ч.л. паприки

0,5 ч.л. кориандра

0,5 ч.л. тмина

4 яйца

зелень кинзы

брынза/фета – по желанию

1-2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. На небольшом количестве масла обжарить нарезанный лук и измельченный чеснок до прозрачности.

2. Добавить перец чили и нарезанный сладкий перец.

3. Жарить минуту.

4. Добавить томатную пасту, перемешать.

5. Добавить в сковородку помидоры, немного воды, соль, специи и перемешать.

6. Дать закипеть и тушить под крышкой 5-10 минут. Овощи должны стать мягкими, а соус немного загустеть.

7. В соусе сделать углубления, разбить в них яйца и готовить на маленьком огне несколько минут.

8. Важно, чтобы желток оставался жидким. Готовую шакшуку посыпать зеленью кинзы и по желанию брынзой или фетой.

