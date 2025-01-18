Деруны – это отличный вариант блюда, которое можно подать как на завтрак, так и на обед. Это бюджетное и простое в приготовлении блюдо, которое просто обожают все. Но чтобы оно получилось идеальным, стоит знать некоторые нюансы.

Видео дня

Именно ими, а также рецептом приготовления дерунов, в Instagram поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Она рассказала, что нужно сделать, чтобы деруны не темнели и никогда не распадались.

Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Яйцо – 1 шт

Лук большой – 1 шт

Мука – 2 ст.л.

Соль

Перец

Масло

Способ приготовления

1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук.

2. Добавляем яйцо, соль, перец и просеянную муку. Перемешиваем до сочетания.

3. Жарим в достаточном количестве растительного масла до готовности с обеих сторон. Тесто должно получиться достаточно жидкое.

4. Для соуса к сметане чо йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень, доводим по вкусу солью и перцем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты дерунов: