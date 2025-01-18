Как приготовить идеальные деруны, чтобы они не темнели и не распадались: подробный рецепт
Деруны – это отличный вариант блюда, которое можно подать как на завтрак, так и на обед. Это бюджетное и простое в приготовлении блюдо, которое просто обожают все. Но чтобы оно получилось идеальным, стоит знать некоторые нюансы.
Именно ими, а также рецептом приготовления дерунов, в Instagram поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Она рассказала, что нужно сделать, чтобы деруны не темнели и никогда не распадались.
Ингредиенты
- Картофель – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Лук большой – 1 шт
- Мука – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления
1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук.
2. Добавляем яйцо, соль, перец и просеянную муку. Перемешиваем до сочетания.
3. Жарим в достаточном количестве растительного масла до готовности с обеих сторон. Тесто должно получиться достаточно жидкое.
4. Для соуса к сметане чо йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень, доводим по вкусу солью и перцем.
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