Как приготовить идеальные сырники, которые не горят и не разваливаются: делимся секретами приготовления

Рецепт сырников

Домашние сырники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и даже перекуса. Готовить их лучше всего из жирного домашнего творога или магазинного, но также нужно выбирать жирный и сухой творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных сырников, которые готовятся очень легко. 

Ингредиенты: 

  • 500 г кисломолочного сухого творога
  • 2 желтка
  • 30 г сахара
  • 50 г муки
  • ваниль по желанию
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски.

2. Делим творожную массу на 12 шт, и формируем сырники. 

3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.

Можно сделать сырники запеченные с соусом. 

