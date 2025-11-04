Домашние сырники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и даже перекуса. Готовить их лучше всего из жирного домашнего творога или магазинного, но также нужно выбирать жирный и сухой творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных сырников, которые готовятся очень легко.

Ингредиенты:

500 г кисломолочного сухого творога

2 желтка

30 г сахара

50 г муки

ваниль по желанию

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски.

2. Делим творожную массу на 12 шт, и формируем сырники.

3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.

Можно сделать сырники запеченные с соусом.

