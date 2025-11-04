Как приготовить идеальные сырники, которые не горят и не разваливаются: делимся секретами приготовления
Домашние сырники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и даже перекуса. Готовить их лучше всего из жирного домашнего творога или магазинного, но также нужно выбирать жирный и сухой творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и главное – удачных сырников, которые готовятся очень легко.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного сухого творога
- 2 желтка
- 30 г сахара
- 50 г муки
- ваниль по желанию
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски.
2. Делим творожную массу на 12 шт, и формируем сырники.
3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.
Можно сделать сырники запеченные с соусом.
