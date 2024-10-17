У каждой украинской хозяйки есть собственный рецепт приготовления борща. Скорее всего, он передался от мамы или бабушки и считается самым вкусным из всех, что когда-то приходилось пробовать членам семьи.

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И действительно так. Но детали отличают обычные вещи от изысканных. В кулинарии детали определяют вкус. Именно о них в Instagram рассказала фудблогер Дарья Иванова. Она раскрыла некоторые секреты, которые существенно обогатят вкус каждого борща.

Мясо

Жареное мясо всегда вкуснее. И это не обычный закон природы, это - реакция Майяра, то есть химический процесс, совершенствующий вкус продукта. Предварительное обжаривание выведет бульон, жаркое или другое блюдо на новый уровень.

Достаем мясо из холодильника и держим при комнатной температуре в течение 30 минут. После этого обжариваем куски на большом огне в течение последующих 3-5 минут. И только тогда переходим к приготовлению бульона.

Овощи

Овощи, используемые при приготовлении борща, также лучше предварительно обжаривать. Это можно делать отдельно, или просто положить их в сковороду с мясом.

Сначала к мясу добавляется лук. Все хорошо перемешивается и обжаривается в течение 3 минут. Далее добавляется натертая морковь и свекла, а через 3 минуты – томатная паста.

Томатная паста

Этот ингредиент обязателен во время приготовления борща. Для того чтобы томатная паста полностью раскрыла свой вкус, ее нужно хорошо прогреть в течение 3-4 минут, и только после этого заливать водой для будущего бульона. Это усилит ее вкус и аромат, унесет нежелательную кислоту, которая дает неприятное послевкусие.

Свекла

Свекла признает вкус борща на 90%, поэтому очень важно правильно его выбирать. Но в любом случае, свекла нуждается в добавлении сахара. Приблизительно 1 столовая ложка продукта способна полностью изменить его вкус и сделать будущее блюдо еще вкуснее.

Вода

Для того чтобы все продукты, которые были обжарены перед началом приготовления, хорошо подружиться между собой, следует правильно заливать воду. Обязательно используйте кипяток. Именно он заставит вкусы продуктов объединиться в одно целое, создавая непревзойденный вкус домашнего борща.

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